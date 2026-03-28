ARCA: el procedimiento para eliminar un comprobante
Equivocarse al facturar es más común de lo que parece y, por eso, la ARCA difundió una guía para anular comprobantes de forma rápida y sencilla.
Aunque no siempre se note, equivocarse al emitir una factura es bastante común, ya sea por un monto mal cargado, una fecha incorrecta o datos erróneos del cliente, y por eso la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone de herramientas para resolverlo.
En estos casos, es clave anular el comprobante para evitar problemas contables o fiscales. Para eso, la ex AFIP publicó una guía práctica que permite realizar el trámite de forma simple y segura desde la web, tanto en computadora como en el celular.
El paso a paso para anular una factura de ARCA
Desde ARCA detallan que el proceso para anular una factura es sencillo si se siguen los pasos correctos dentro del sistema. Antes de empezar, es clave usar el navegador adecuado según el dispositivo, ya que eso evita errores durante la carga y validación de datos. Este es el paso a paso para anular un comprobante en ARCA
- Ingresar al sitio oficial: Escribí en el navegador facturador.arca.gob.ar. Si usás Android, hacelo desde Google Chrome; si es iPhone, utilizá Safari para un mejor funcionamiento.
- Acceder con tus datos fiscales: Presioná el botón INGRESAR y completá tu CUIT junto con la clave fiscal nivel 3 para entrar al sistema.
- Ir a la sección de comprobantes: Dentro del menú lateral, seleccioná Comprobantes. Ahí vas a ver todas las facturas emitidas desde tu cuenta.
- Elegir el comprobante a anular: Buscá el comprobante con error y seleccioná el que necesitás dar de baja dentro del listado.
- Realizar la anulación: Hacé clic en Anular. El sistema va a generar automáticamente una nota de crédito C asociada al comprobante original.
- Confirmar la operación: Aceptá la acción para que la factura quede sin validez y el proceso quede finalizado correctamente.
Condiciones importantes a tener en cuenta
- Solo se pueden anular comprobantes tipo tique C.
- Las notas de crédito no se pueden editar ni modificar.
- No vas a poder anular si el comprobante ya está vinculado a una nota de crédito previa.
- El sistema Facturador no permite operar si el monto supera los $500.000 en pagos electrónicos o $208.644 en otros medios.
Seguir este procedimiento permite corregir errores sin generar problemas fiscales y mantener la situación al día dentro de ARCA.
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