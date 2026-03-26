Novedades en ARCA: cuándo vuelve a aumentar el monotributo

Cuándo vuelve a aumentar el monotributo

Con un nuevo ajuste del monotributo previsto para septiembre, los contribuyentes deberán tener en cuenta dos instancias clave dentro del calendario de la ARCA. Por un lado, la recategorización obligatoria de agosto de 2026, donde se deberán declarar los ingresos de los últimos 12 meses. Por otro, la actualización de escalas que puede impactar directamente en el monto mensual a pagar.

Si la facturación supera los nuevos límites, los contribuyentes del monotributo pueden subir de categoría o incluso quedar fuera del régimen y pasar al Régimen General. Por eso, resulta fundamental llevar un control preciso de los ingresos para evitar sanciones o cambios automáticos definidos por la ARCA.

En este escenario, es clave revisar la categoría actual del monotributo, anticiparse a los cambios y consultar las escalas vigentes publicadas por la ARCA. Estas medidas ayudan a evitar multas y a sostener la permanencia dentro del régimen simplificado en un contexto de ajustes periódicos.