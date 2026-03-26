Novedades en ARCA: cuándo vuelve a aumentar el monotributo
La actualización por inflación redefine cuotas y topes de facturación, y ya tiene fecha confirmada para la próxima suba del esquema vigente.
En marzo de 2026, la ARCA aplicó un incremento del 14,29% en el monotributo, una actualización que impactó en más de 5 millones de contribuyentes en todo el país. La suba se explica por el mecanismo automático que ajusta los valores según la inflación acumulada del segundo semestre de 2025.
Este ajuste del monotributo no solo eleva las cuotas mensuales, sino que también modifica los topes de facturación anual que determinan cada categoría. En este contexto, la ARCA ya adelantó que habrá un nuevo aumento en septiembre de 2026, lo que anticipa más cambios para los monotributistas en los próximos meses.
Cuándo será el próximo aumento
El aumento aplicado en marzo se enmarca dentro de la actualización semestral que realiza la ARCA para mantener el monotributo en línea con la inflación. En esta oportunidad, el ajuste fue del 14,29% y comenzó a regir en marzo de 2026, como parte del mecanismo automático que actualiza los valores del régimen.
El impacto del incremento del monotributo alcanza a todas las categorías, desde la A hasta la K, e incluye tanto a quienes prestan servicios como a los que comercializan bienes. Además de elevar las cuotas mensuales, la medida también modifica los topes de facturación anual, lo que puede derivar en recategorizaciones o incluso en la exclusión del régimen simplificado.
Cuándo vuelve a aumentar el monotributo
Con un nuevo ajuste del monotributo previsto para septiembre, los contribuyentes deberán tener en cuenta dos instancias clave dentro del calendario de la ARCA. Por un lado, la recategorización obligatoria de agosto de 2026, donde se deberán declarar los ingresos de los últimos 12 meses. Por otro, la actualización de escalas que puede impactar directamente en el monto mensual a pagar.
Si la facturación supera los nuevos límites, los contribuyentes del monotributo pueden subir de categoría o incluso quedar fuera del régimen y pasar al Régimen General. Por eso, resulta fundamental llevar un control preciso de los ingresos para evitar sanciones o cambios automáticos definidos por la ARCA.
En este escenario, es clave revisar la categoría actual del monotributo, anticiparse a los cambios y consultar las escalas vigentes publicadas por la ARCA. Estas medidas ayudan a evitar multas y a sostener la permanencia dentro del régimen simplificado en un contexto de ajustes periódicos.
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