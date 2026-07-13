Chau frío en el AMBA: qué día se espera con inusuales temperaturas de 20 grados
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un alivio a la ola de frío, con un abruto ascenso de la temperatura en Buenos Aires.
Luego de varias jornadas marcadas por un frío polar que no dio tregua, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una semana de transición, con un sorpresivo repunte de la temperatura, a la espera de jornadas con máximas de 19 y 20 grados, inusuales para el invierno.
Si bien los primeros días mantendrán el ambiente fresco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un progresivo aumento de las marcas térmicas que dejará atrás las temperaturas extremas, aunque la inestabilidad podría volver a ganar terreno de cara al próximo fin de semana.
Chau frío: la evolución de la temperatura en Buenos Aires, día por día
Tras un domingo soleado pero gélido, donde las marcas oscilaron entre los 6 y los 13 grados, el termómetro iniciará una escalada sostenida:
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Lunes: La semana arranca todavía con ambiente frío. Se espera neblina durante la madrugada y la mañana, con el cielo algo nublado hacia la tarde y noche. La temperatura mínima se ubicará en los 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados.
Martes: El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada. Se comenzará a notar el alivio con una mínima estimada en 7 grados y una máxima que trepará hasta los 16 grados.
Miércoles: Con el cielo mayormente nublado, las temperaturas continuarán en ascenso, registrando una mínima de 8 grados y una máxima muy agradable de 18 grados.
Jueves: Será el día clave del repunte térmico. A pesar del cielo nublado, las condiciones se mantendrán estables y el termómetro oscilará entre los 12 grados de mínima y los 20 grados de máxima, consolidando el final de la ola de frío polar.
El panorama hacia el fin de semana
El tramo final de la semana mantendrá las marcas templadas en la región. Para el viernes se espera cielo nublado, con un ambiente que se presentará bastante más cálido que en los días previos, registrando valores de entre 15 y 19 grados.
Por último, el SMN prevé que el fin de semana comience el sábado con tiempo estable y cielo mayormente nublado. El ascenso térmico se consolidará con marcas mínimas que no bajarán de los 14 grados y máximas que volverán a tocar los 19 grados, configurando un escenario ideal para quienes sufrieron las bajas temperaturas de las últimas semanas.
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