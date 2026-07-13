Chau frío en el AMBA: qué día se espera con inusuales temperaturas de 20 grados

Lunes: La semana arranca todavía con ambiente frío. Se espera neblina durante la madrugada y la mañana, con el cielo algo nublado hacia la tarde y noche. La temperatura mínima se ubicará en los 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados.

Martes: El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada. Se comenzará a notar el alivio con una mínima estimada en 7 grados y una máxima que trepará hasta los 16 grados.

Miércoles: Con el cielo mayormente nublado, las temperaturas continuarán en ascenso, registrando una mínima de 8 grados y una máxima muy agradable de 18 grados.