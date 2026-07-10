ARCA: quiénes deben pagar el Impuesto a las Ganancias tras el cobro del medio aguinaldo
El organismo gubernamental informó qué personas deben encargarse de pagar este bono que se cobra en esta época del año.
El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) suele generar muchas consultas entre los trabajadores en relación de dependencia. Pero la duda más frecuente apunta a los descuentos que pueden aparecer al momento de cobrar el medio aguinaldo y a quiénes alcanza el Impuesto a las Ganancias.
Durante 2026, los parámetros del tributo se cambiaron nuevamente por el mecanismo de actualización previsto por la normativa vigente. Esa modificación elevó los ingresos mínimos desde los cuales arrancan las retenciones, por lo que una parte importante de los empleados quedó fuera del alcance del impuesto.
A partir de que monto se paga Impuesto a las Ganancias
El Impuesto a las Ganancias no alcanza a todos los asalariados, solo deben tributar quienes superan determinados niveles de ingresos, que varían según la situación personal y familiar de cada trabajador. Para las remuneraciones percibidas entre enero y junio de 2026, un empleado soltero y sin hijos comienza a pagar el impuesto cuando registra un ingreso neto mensual superior a $2.490.000.
Por el otro lado, para un trabajador casado con dos hijos, el piso se incrementa hasta $3.333.000 netos por mes. Mientras los ingresos permanezcan por debajo de esos valores, no corresponde la aplicación de retenciones por este tributo. El esquema contempla deducciones personales y un sistema de actualización automática que ajusta los parámetros según la evolución de la inflación.
Otro aspecto importante es que Ganancias funciona mediante una escala progresiva, por lo que las alícuotas parten del 5% y llegan hasta el 35%, aunque ese porcentaje no se aplica sobre la totalidad del salario.
Qué pasa con el cobro del medioaguinaldo
El Sueldo Anual Complementario (SAC) también integra las remuneraciones contempladas por el Impuesto a las Ganancias, de todas formas, eso no significa que todos los trabajadores sufran descuentos cuando reciben el medio aguinaldo. La retención solo corresponde para quienes superan los pisos establecidos por ARCA.
Además, existe un mecanismo que evita una fuerte reducción del monto percibido en junio y diciembre, en lugar de calcular todo el impuesto al momento del pago del SAC, los empleadores aplican un sistema de prorrateo durante el año. Cada mes incorporan al cálculo de Ganancias una doceava parte del aguinaldo estimado y sobre esa proyección determinan la retención mensual correspondiente.
Cuando finalmente se liquida el SAC, el impacto suele ser menor porque gran parte de la carga tributaria ya se distribuyó entre las remuneraciones mensuales anteriores. Este sistema busca evitar diferencias importantes entre un mes y otro, especialmente en los períodos en los que el trabajador percibe ingresos extraordinarios.
Quedan excluidos de este régimen quienes no superan los ingresos mínimos previstos por la normativa y tampoco corresponde el descuento para los monotributistas ni para los trabajadores autónomos, ya que el aguinaldo constituye un beneficio exclusivo de los empleados en relación de dependencia y de los jubilados.
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