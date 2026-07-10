ARCA: quiénes deben pagar el Impuesto a las Ganancias tras el cobro del medio aguinaldo

Qué pasa con el cobro del medioaguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) también integra las remuneraciones contempladas por el Impuesto a las Ganancias, de todas formas, eso no significa que todos los trabajadores sufran descuentos cuando reciben el medio aguinaldo. La retención solo corresponde para quienes superan los pisos establecidos por ARCA.

Además, existe un mecanismo que evita una fuerte reducción del monto percibido en junio y diciembre, en lugar de calcular todo el impuesto al momento del pago del SAC, los empleadores aplican un sistema de prorrateo durante el año. Cada mes incorporan al cálculo de Ganancias una doceava parte del aguinaldo estimado y sobre esa proyección determinan la retención mensual correspondiente.

Cuando finalmente se liquida el SAC, el impacto suele ser menor porque gran parte de la carga tributaria ya se distribuyó entre las remuneraciones mensuales anteriores. Este sistema busca evitar diferencias importantes entre un mes y otro, especialmente en los períodos en los que el trabajador percibe ingresos extraordinarios.

Quedan excluidos de este régimen quienes no superan los ingresos mínimos previstos por la normativa y tampoco corresponde el descuento para los monotributistas ni para los trabajadores autónomos, ya que el aguinaldo constituye un beneficio exclusivo de los empleados en relación de dependencia y de los jubilados.