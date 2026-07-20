Alerta ARCA: los montos máximos y límites en las transferencias para julio
ARCA controla las transferencias mediante montos específicos que permiten monitorear movimientos financieros y reforzar la detección de maniobras de evasión.
ARCA conserva vigentes los valores de referencia que utiliza para supervisar determinadas operaciones financieras. Aunque exceder esos montos no genera una sanción de manera inmediata, el organismo puede requerir documentación para acreditar el origen del dinero y comprobar que los movimientos estén debidamente respaldados.
Con el crecimiento del uso de las transferencias bancarias y de las billeteras virtuales, ARCA accede a información sobre diferentes movimientos de fondos para reforzar los controles tributarios. El objetivo es detectar posibles inconsistencias, prevenir maniobras de evasión fiscal y verificar que las transferencias y demás operaciones coincidan con los ingresos declarados por cada contribuyente.
Los límites que controla ARCA en julio de 2026
Estos son los principales valores que ARCA toma como referencia para el seguimiento de determinadas operaciones financieras:
- Transferencias y acreditaciones:
- Personas humanas: desde $50.000.000.
- Personas jurídicas: desde $30.000.000.
- Extracciones de dinero en efectivo:
- A partir de $10.000.000.
- Compras realizadas como consumidor final:
- Se pueden efectuar operaciones de hasta $10.000.000 sin la necesidad de presentar información adicional.
Qué sucede si se superan los límites de ARCA
Exceder estos límites no implica que ARCA abra una investigación de forma inmediata ni que aplique sanciones automáticas. No obstante, la operación puede ser incluida dentro de los controles del organismo y dar lugar a un pedido de información para verificar el origen de los fondos.
Si eso ocurre, el contribuyente deberá aportar la documentación que justifique los movimientos realizados. ARCA puede solicitar recibos de sueldo, facturas, comprobantes de venta, escrituras, contratos, resúmenes bancarios u otros documentos que acrediten que el dinero proviene de una actividad legal y correctamente declarada.
Para evitar inconvenientes frente a un eventual requerimiento de ARCA, es fundamental conservar toda la documentación respaldatoria y mantener al día la información fiscal. De esta manera, será más sencillo demostrar el origen de los fondos vinculados a las transferencias u otras operaciones financieras.
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