ARCA habilitó un botón para frenar recategorizaciones: quiénes pueden usarlo y cómo son los plazos

ARCA aclara que los plazos de 15 días no se anulan

A diferencia de las primeras versiones que circularon sobre el trámite, el organismo no anuló el plazo legal de 15 días. Los tiempos de gestión siguen siendo los mismos para todos los contribuyentes, por lo que la fecha de corte para iniciar el reclamo se mantiene firme para el 16 de marzo.