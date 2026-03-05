ARCA habilitó un botón para frenar recategorizaciones: quiénes pueden usarlo y cómo son los plazos
La opción está disponible para monotributistas afectados por información del sistema. ARCA no anuló el plazo de 15 días para reclamar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una nueva herramienta en su portal para los contribuyentes monotributistas que fueron recategorizados de oficio recientemente. Sin embargo, este mecanismo de reclamo no es masivo ni modifica los plazos legales generales. Paso a paso para resolvelo.
Un botón exclusivo para los afectados
El nuevo botón de queja directa fue creado específicamente para resolver los casos de los contribuyentes que fueron recategorizados en el monotributo utilizando datos de billeteras virtuales. Esta herramienta no es para todos los monotributistas; la opción aparece en el portal oficial únicamente para aquellos casos particulares que fueron afectados por el error del sistema.
ARCA aclara que los plazos de 15 días no se anulan
A diferencia de las primeras versiones que circularon sobre el trámite, el organismo no anuló el plazo legal de 15 días. Los tiempos de gestión siguen siendo los mismos para todos los contribuyentes, por lo que la fecha de corte para iniciar el reclamo se mantiene firme para el 16 de marzo.
Qué pasa al activar la queja y el plazo extra
Para los casos particulares que sí tienen habilitado el botón en su pantalla, el solo hecho de tocarlo frena inmediatamente la recategorización de oficio. A partir de esa acción, ARCA toma el caso para analizarlo en detalle y definir si el procedimiento estuvo bien o mal aplicado.
Una vez que el organismo finalice su análisis (que puede demorar varias semanas), se abren dos escenarios posibles:
-
Si se confirma el error: Si ARCA determina que el contribuyente estuvo mal recategorizado, la persona vuelve automáticamente a su categoría anterior.
Si se ratifica la suba de categoría: Si el organismo define que la recategorización original fue correcta, recién en ese momento le otorgará al contribuyente una nueva ventana de 15 días adicionales. En este plazo extra, la persona podrá subir información respaldatoria (como facturas) para apelar la decisión.
