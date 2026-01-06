Los cambios de ARCA en el monotributo: la medida a la que los contribuyentes tienen que estar atentos
Un giro clave en el sistema impositivo que simplifica trámites, reduce burocracia y acelera las gestiones administrativas para contribuyentes y empresas.
Desde enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone en marcha el Monotributo Unificado, un esquema que permite abonar en un solo pago mensual el impuesto nacional y los Ingresos Brutos de CABA, según lo establecido en el Boletín Oficial.
La iniciativa busca ordenar y simplificar el sistema tributario para los pequeños contribuyentes.
Con esta modalidad, la gestión impositiva se centraliza en un único entorno digital, donde toda la información queda organizada en la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA), facilitando el control de pagos y el seguimiento de las obligaciones con menos trámites y mayor claridad. Simple, lógico y sin vueltas.
Los puntos claves del Monotributo Unificado
El Monotributo Unificado es un sistema que permite pagar en una sola operación mensual el monotributo nacional junto con los Ingresos Brutos de CABA, con el objetivo de agilizar trámites y simplificar el cumplimiento fiscal de los monotributistas.
A partir de su implementación, todas las gestiones como altas, recategorizaciones y modificaciones se realizan exclusivamente a través del portal de ARCA, lo que evita la necesidad de interactuar con plataformas separadas para el régimen local.
En la práctica, el sistema unifica pagos y vencimientos en una sola credencial mensual, concentrando todas las obligaciones en un único movimiento y reduciendo la burocracia. Acá te compartimos unos puntos claves:
- Permite cancelar en una única operación el impuesto nacional y los Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires, eliminando pagos separados y fechas distintas.
- Todas las altas, recategorizaciones y trámites se gestionan únicamente desde el sitio de ARCA, que centraliza la información del contribuyente en un solo entorno digital.
- El sistema emite el Formulario F. 1520, con un Código Único de Revista (CUR) que integra impuesto, aportes jubilatorios, obra social y tributo local de CABA.
- Los monotributistas ya inscriptos en el régimen simplificado porteño se incorporan de manera automática al sistema unificado, sin necesidad de realizar una adhesión adicional.
- Las categorías del régimen local coinciden con las del monotributo nacional, y cualquier baja o exclusión a nivel nacional impacta de forma directa en CABA.
- Con la incorporación de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema suma una nueva jurisdicción a las 13 provincias que ya aplican este esquema, consolidando un modelo tributario más homogéneo en el país.
