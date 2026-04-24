ARCA: lo que deberá pagar cada monotributista en mayo 2026
Con ARCA y monotributo, desde mayo 2026 rige la nueva escala: la cuota arranca en $42.386,74 en la A y supera $1,38 millones en la K de servicios.
Quienes están dentro del régimen simplificado ya pueden calcular cuánto van a abonar desde mayo de 2026 en ARCA y monotributo, tras la actualización oficial de las cuotas del monotributo. La nueva escala mantiene los valores definidos en la última revisión semestral y aplica tanto a prestadores de servicios como a vendedores de bienes.
Para pequeños contribuyentes, profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos, tener claro el monto mensual del monotributo es fundamental. Esto permite evitar atrasos en el pago, intereses y complicaciones en la facturación, además de mantener la situación fiscal al día dentro de ARCA y monotributo.
De cuánto es el pago del monotributo en mayo 2026
Dentro de ARCA y monotributo, la cuota mensual se compone de tres ítems obligatorios: el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social. Estos elementos forman la base del pago que deben realizar todos los inscriptos en el régimen.
El monto final no es igual para todos, ya que varía según la categoría del monotributo en la que esté registrado cada contribuyente. Esta clasificación se determina por la facturación anual, el tipo de actividad económica y los parámetros vigentes definidos por ARCA, lo que impacta directamente en cuánto se paga mes a mes dentro de ARCA y monotributo.
Escalas del monotributo ARCA en mayo 2026
Con la actualización vigente en ARCA y monotributo, ya se conocen los montos mensuales que deberán afrontar los contribuyentes desde mayo, diferenciados según categoría y tipo de actividad:
- Categoría A: servicios $42.386,74 | venta de bienes $42.386,74
- Categoría B: servicios $48.250,78 | venta de bienes $48.250,78
- Categoría C: servicios $56.501,85 | venta de bienes $55.227,06
- Categoría D: servicios $72.414,10 | venta de bienes $70.661,26
- Categoría E: servicios $102.537,97 | venta de bienes $92.658,35
- Categoría F: servicios $129.045,32 | venta de bienes $111.198,27
- Categoría G: servicios $197.108,23 | venta de bienes $135.918,34
- Categoría H: servicios $447.346,93 | venta de bienes $272.063,40
- Categoría I: servicios $824.802,26 | venta de bienes $406.512,05
- Categoría J: servicios $999.007,65 | venta de bienes $497.059,41
- Categoría K: servicios $1.381.687,90 | venta de bienes $600.879,51
En ARCA y monotributo, las primeras escalas muestran una particularidad: las categorías A y B mantienen el mismo valor tanto para servicios como para venta de productos. A partir de la categoría C, empiezan a notarse diferencias entre ambas actividades, ya que los parámetros fiscales y los topes de facturación no son iguales para cada rubro, lo que impacta directamente en el valor final de la cuota.
Cómo pagar el monotributo
Para cumplir en tiempo y forma dentro de ARCA y monotributo, el organismo mantiene habilitadas varias opciones de pago digitales que facilitan la gestión mensual:
- Volante Electrónico de Pago (VEP)
- Débito automático en cuenta bancaria
- Tarjeta de crédito adherida
- Home banking
- Billeteras virtuales habilitadas según cada entidad financiera
Entre todas las alternativas, el débito automático aparece como una de las herramientas más elegidas en ARCA y monotributo. No solo simplifica el proceso y evita olvidos, sino que además puede ofrecer beneficios adicionales de acuerdo con la normativa vigente, lo que lo vuelve una opción práctica para mantener al día el pago del monotributo.
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