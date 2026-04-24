ARCA: lo que deberá pagar cada monotributista en mayo 2026

Categoría A : servicios $42.386,74 | venta de bienes $42.386,74

: servicios $42.386,74 | venta de bienes $42.386,74 Categoría B : servicios $48.250,78 | venta de bienes $48.250,78

: servicios $48.250,78 | venta de bienes $48.250,78 Categoría C : servicios $56.501,85 | venta de bienes $55.227,06

: servicios $56.501,85 | venta de bienes $55.227,06 Categoría D : servicios $72.414,10 | venta de bienes $70.661,26

: servicios $72.414,10 | venta de bienes $70.661,26 Categoría E : servicios $102.537,97 | venta de bienes $92.658,35

: servicios $102.537,97 | venta de bienes $92.658,35 Categoría F : servicios $129.045,32 | venta de bienes $111.198,27

: servicios $129.045,32 | venta de bienes $111.198,27 Categoría G : servicios $197.108,23 | venta de bienes $135.918,34

: servicios $197.108,23 | venta de bienes $135.918,34 Categoría H : servicios $447.346,93 | venta de bienes $272.063,40

: servicios $447.346,93 | venta de bienes $272.063,40 Categoría I : servicios $824.802,26 | venta de bienes $406.512,05

: servicios $824.802,26 | venta de bienes $406.512,05 Categoría J : servicios $999.007,65 | venta de bienes $497.059,41

: servicios $999.007,65 | venta de bienes $497.059,41 Categoría K: servicios $1.381.687,90 | venta de bienes $600.879,51

En ARCA y monotributo, las primeras escalas muestran una particularidad: las categorías A y B mantienen el mismo valor tanto para servicios como para venta de productos. A partir de la categoría C, empiezan a notarse diferencias entre ambas actividades, ya que los parámetros fiscales y los topes de facturación no son iguales para cada rubro, lo que impacta directamente en el valor final de la cuota.

monotributo

Cómo pagar el monotributo

Para cumplir en tiempo y forma dentro de ARCA y monotributo, el organismo mantiene habilitadas varias opciones de pago digitales que facilitan la gestión mensual:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático en cuenta bancaria

Tarjeta de crédito adherida

Home banking

Billeteras virtuales habilitadas según cada entidad financiera

Entre todas las alternativas, el débito automático aparece como una de las herramientas más elegidas en ARCA y monotributo. No solo simplifica el proceso y evita olvidos, sino que además puede ofrecer beneficios adicionales de acuerdo con la normativa vigente, lo que lo vuelve una opción práctica para mantener al día el pago del monotributo.