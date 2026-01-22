ARCA confirmó los nuevos montos a pagar por los monotributistas en febrero
Con la actualización por inflación, el monotributo sube topes e importes. El ajuste del 14,3% obliga a revisar la categoría antes del 5 de febrero.
Desde febrero de 2026, el monotributo tendrá una nueva actualización de sus escalas bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como respuesta a la inflación acumulada en el segundo semestre de 2025. Con este cambio, el tope máximo de facturación pasará de $94.808.194 a más de $108 millones, aunque los valores finales aún deben ser oficializados por ARCA, para febrero.
El ajuste será del 14,3% y modificará tanto los topes de facturación anual como los importes mensuales que pagan los monotributistas. La medida se enmarca en el mecanismo de actualización semestral previsto por la normativa y busca evitar que el avance de los precios expulse a pequeños contribuyentes del régimen simplificado.
Nuevas escalas estimadas para 2026
A la espera de la confirmación, los valores estimados del monotributo con el incremento del 14,3% ya permiten anticipar cómo quedarán los topes de facturación anual en cada categoría del régimen simplificado. Con la actualización, los montos quedarían así:
- Categoría A: De $8.992.597,87 a $10.278.539,37
- Categoría B: De $13.175.201,52 a $15.059.255,34
- Categoría C: De $18.473.166,15 a $21.114.828,91
- Categoría D: De $22.934.610,05 a $26.214.259,29
- Categoría E: De $26.977.793,60 a $30.835.618,08
- Categoría F: De $33.809.379,57 a $38.644.120,85
- Categoría G: De $40.431.835,35 a $46.213.587,81
- Categoría H: De $61.344.853,64 a $70.117.167,71
- Categoría I: De $68.664.410,05 a $78.483.420,69
- Categoría J: De $78.632.948,76 a $89.877.460,43
- Categoría K: De $94.805.682,90 a $108.362.895,55
Estos nuevos límites serán clave para definir quiénes pueden seguir dentro del monotributo y en qué categoría deberán inscribirse según sus ingresos anuales.
Cómo hacer la recategorización paso a paso
- Ingresar al sitio oficial de ARCA y acceder al Portal Monotributo con CUIT y clave fiscal.
- Dentro del sistema, seleccionar la opción Recategorizarme, disponible durante los meses de enero y julio.
- Verificar la categoría actual y los topes de facturación que muestra la plataforma, revisando previamente las escalas vigentes.
- Cargar la facturación de los últimos 12 meses y completar los datos sobre local comercial y provincia de actividad. Con esta información, el sistema sugiere la nueva categoría.
- Controlar que todos los datos sean correctos, confirmar el trámite y, si se desea, descargar o imprimir la nueva credencial. El nuevo importe mensual se paga a partir del mes siguiente.
En un contexto de inflación persistente, la actualización de las escalas del monotributo amplía los márgenes de facturación, pero también puede implicar un mayor monto a pagar todos los meses.
