 ARCA confirmó los nuevos montos a pagar por los monotributistas en febrero

Desde febrero de 2026, el monotributo tendrá una nueva actualización de sus escalas bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como respuesta a la inflación acumulada en el segundo semestre de 2025. Con este cambio, el tope máximo de facturación pasará de $94.808.194 a más de $108 millones, aunque los valores finales aún deben ser oficializados por ARCA, para febrero.