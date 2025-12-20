Lo que ARCA recomienda tener en cuenta en el momento de recategorizarte
Si un contribuyente no se recategoriza, puede enfrentar multas o ajustes por incumplimiento. Conocé todos los detalles en la nota.
Recategorizarse y abonar las categorías del monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en tiempo y forma es clave no solo para permanecer dentro del régimen, sino que también evita multas o ajustes por incumplimiento.
Pagar la categoría del monotributo en tiempo y forma, además, mantiene activa la cobertura médica, permite acceder a préstamos y asegura la acumulación de aportes para la jubilación. Por este motivo, es fundamental que cada contribuyente cumple con sus obligaciones para mantener estos beneficios y evitar complicaciones económicas.
Actualización de valores y cargos adicionales
Las cuotas del monotributo cubren el impuesto, la jubilación y la obra social. Estos son los montos actualizados:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Cómo se puede hacer la recategorización
El cambio de categoría del monotributo se hace únicamente a través del sitio web de ARCA. Estos son los pasos que debe seguir cada contribuyente:
- Acceder al portal de ARCA usando CUIT y clave fiscal.
- Elegir la opción para realizar la recategorización.
- Revisar que toda la información registrada sea correcta.
- Confirmar y avanzar con el proceso de recategorización.
- Completar los datos obligatorios como ingresos, superficie, consumo de energía y alquileres.
- Al finalizar, se genera automáticamente el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.
