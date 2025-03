ARCA: los dólares que se pueden depositar en una cuenta siendo monotributista sin que haya problemas

El límite de dólares que se pueden depositar siendo monotributista

Si bien no hay un monto fijo establecido, los bancos analizan el historial financiero de cada cliente y crean un “perfil” basado en sus ingresos y movimientos habituales. Por ejemplo, alguien que suele comprar U$S 2.000 por mes puede depositar hasta U$S 10.000 sin inconvenientes.