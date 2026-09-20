Monotributo en septiembre: las escalas vigentes y los montos a abonar a ARCA

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Cuáles son los topes de facturación vigentes

La actualización del monotributo no solo modificó los valores de las cuotas mensuales, sino también los límites de ingresos brutos anuales que determinan la categoría de cada contribuyente. Para septiembre de 2026, los topes de facturación establecidos por ARCA son:

Categoría A: $12.009.410,45.

$12.009.410,45. Categoría B: $17.595.182,74.

$17.595.182,74. Categoría C: $24.670.494,31.

$24.670.494,31. Categoría D: $30.628.651,43.

$30.628.651,43. Categoría E: $36.028.231,33.

$36.028.231,33. Categoría F: $45.151.659,41.

$45.151.659,41. Categoría G: $53.995.798,87.

$53.995.798,87. Categoría H: $81.924.660,37.

$81.924.660,37. Categoría I: $91.699.761,90.

$91.699.761,90. Categoría J: $105.012.519,20.

$105.012.519,20. Categoría K: $126.610.838,75.

La facturación anual no es el único elemento que ARCA analiza para establecer la categoría correspondiente. El organismo también contempla otros parámetros vinculados con la actividad económica:

Superficie afectada al desarrollo de la actividad.

al desarrollo de la actividad. Consumo de energía eléctrica .

. Alquileres devengados .

. Precio unitario máximo en el caso de quienes se dedican a la venta de bienes.

Para los contribuyentes que comercializan cosas muebles, el precio unitario máximo permitido durante septiembre de 2026 es de $716.840,77. Si se supera ese límite, puede verse afectada la permanencia en el monotributo, incluso cuando la facturación anual se encuentre dentro del tope correspondiente.

Cuáles son los límites de alquileres del Monotributo

Dentro de los criterios que utiliza ARCA para definir las categorías del monotributo también se encuentran los alquileres devengados. El límite permitido varía de acuerdo con la categoría en la que se encuentre registrado cada contribuyente.

Categorías A y B: hasta $2.792.886,15.

hasta $2.792.886,15. Categorías C y D: el máximo es de $3.816.944,41.

el máximo es de $3.816.944,41. Categorías E y F: el tope alcanza los $4.841.002,66.

el tope alcanza los $4.841.002,66. Categoría G: el límite establecido es de $5.771.964,69.

el límite establecido es de $5.771.964,69. Categorías H, I, J y K: el máximo permitido llega a $8.378.658,45.

Estos valores forman parte de los parámetros que ARCA toma en cuenta para determinar si un contribuyente continúa correctamente ubicado dentro de su categoría del régimen simplificado.

Si alguno de los indicadores supera o deja de coincidir con los valores correspondientes a la categoría declarada, el contribuyente podría tener que realizar una recategorización del monotributo durante el próximo período habilitado por ARCA.

En cambio, cuando se excede alguno de los límites máximos establecidos para la categoría K, la situación es diferente. El organismo puede determinar la exclusión del Monotributo, lo que implica que el contribuyente deberá incorporarse al Régimen General.