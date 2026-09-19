ARCA endurece los controles a las acreditaciones y transferencias de dinero: todos los detalles

Alcanzar o superar estos límites no implica automáticamente una infracción fiscal, ni significa que el contribuyente vaya a ser investigado. El organismo puede prestar especial atención cuando los movimientos muestran características que no coinciden con el perfil económico o tributario declarado. En determinadas situaciones, ARCA puede solicitar documentación para conocer el origen de los fondos.

Para justificar una operación existen distintos comprobantes de respaldo. Pueden presentarse facturas por la venta de bienes o prestación de servicios, recibos de honorarios profesionales, escrituras y boletos de compraventa de inmuebles, documentación vinculada con la venta de vehículos, además de contratos o comprobantes correspondientes a préstamos formalizados.

También es posible utilizar certificaciones contables que acrediten la procedencia legítima del dinero. Por eso, frente a una transferencia bancaria o acreditación de monto elevado, resulta recomendable conservar toda la documentación relacionada con la operación.

Contar con esos comprobantes permite respaldar el origen de los fondos y facilita la respuesta ante un eventual requerimiento de información por parte de ARCA.