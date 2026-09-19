ARCA endurece los controles a las acreditaciones y transferencias de dinero: todos los detalles
ARCA, transferencias: bancos y billeteras virtuales deben informar ciertos movimientos cuando superan los montos establecidos por el organismo fiscal.
Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los nuevos montos de referencia para las operaciones realizadas mediante bancos y billeteras virtuales durante septiembre. Conocer estos valores permite entender cuándo una transferencia bancaria o movimiento financiero puede quedar alcanzado por los reportes al organismo.
El objetivo del sistema es reforzar el control de las operaciones financieras y facilitar la detección de posibles diferencias entre los movimientos de dinero de una persona y los ingresos declarados ante el fisco.
La normativa contempla tanto las cuentas bancarias tradicionales como las billeteras digitales que funcionan mediante CVU. Superar alguno de los parámetros establecidos no significa que el titular vaya a recibir automáticamente una inspección o una sanción. En estos casos, son los bancos y las plataformas financieras los encargados de remitir la información correspondiente a ARCA.
Cuáles son los límites vigentes que activan alertas en el sistema
Los montos que pueden quedar alcanzados por el régimen de información de ARCA no se limitan a las transferencias. También incluyen acreditaciones, extracciones de efectivo y determinadas operaciones de inversión. Para septiembre, los valores de referencia son los siguientes:
- Personas físicas: transferencias y acreditaciones acumuladas por $50 millones mensuales.
- Personas jurídicas: transferencias y acreditaciones por $30 millones al mes.
- Retiros de efectivo: operaciones desde $10 millones, tanto para personas físicas como para empresas.
- Plazos fijos e inversiones bursátiles: desde $100 millones para personas físicas.
- Plazos fijos e inversiones bursátiles: desde $30 millones para personas jurídicas.
Una vez que ARCA obtiene esta información, puede contrastarla con otros datos disponibles en sus registros fiscales. Entre ellos se encuentran las declaraciones juradas, la facturación declarada y los ingresos informados por cada contribuyente. El objetivo es verificar si los movimientos registrados guardan relación con la actividad económica declarada.
Alcanzar o superar estos límites no implica automáticamente una infracción fiscal, ni significa que el contribuyente vaya a ser investigado. El organismo puede prestar especial atención cuando los movimientos muestran características que no coinciden con el perfil económico o tributario declarado. En determinadas situaciones, ARCA puede solicitar documentación para conocer el origen de los fondos.
Para justificar una operación existen distintos comprobantes de respaldo. Pueden presentarse facturas por la venta de bienes o prestación de servicios, recibos de honorarios profesionales, escrituras y boletos de compraventa de inmuebles, documentación vinculada con la venta de vehículos, además de contratos o comprobantes correspondientes a préstamos formalizados.
También es posible utilizar certificaciones contables que acrediten la procedencia legítima del dinero. Por eso, frente a una transferencia bancaria o acreditación de monto elevado, resulta recomendable conservar toda la documentación relacionada con la operación.
Contar con esos comprobantes permite respaldar el origen de los fondos y facilita la respuesta ante un eventual requerimiento de información por parte de ARCA.
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