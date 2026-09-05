El trabajo de 120.000 está en riesgo por un decreto que venció el 1 de septiembre
El régimen de compatibilidad entre el trabajo rural registrado temporario o permanente discontinuo con asignaciones sociales, establecido desde 2021, acaba de vencer y el Gobierno no lo renueva.
Los ingresos de unos 120.000 trabajadores del sector rural están en riesgo a partir del vencimiento de un decreto de 2021 que les permitía cobrar asignaciones sociales al tiempo que eran formalizados. Incluso, según sus representantes gremiales, podrían perder sus empleos formales.
Se trata del Decreto 514/2021, que establece un régimen de compatibilidad entre el trabajo rural registrado temporario o permanente discontinuo con asignaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo y otros programas sociales o de empleabilidad dispuestos por provincias y municipios.
Pero ese régimen venció el 1 de septiembre último y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que ahora los ingresos de los trabajadores están en serio riesgo.
Incluso pidieron la prolongación de los alcances del decreto al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello pero "hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión", aseguraron desde el sindicato.
Fue el secretario general José Voytenco quien, en nombre de su organización gremial, solicitó a la mencionada cartera una prórroga de manera urgente, entendiendo que se hace necesario mantener en el ámbito formal a trabajadores rurales estacionales, cuya labor es sustancial para las economías regionales.
Mucho más allí donde se necesita mano de obra intensiva, como la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco, cuya modalidad de contratación representa cerca del 70% del empleo rural.
“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar", indicó la UATRE mediante un comunicado.
Y afirmando que "su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales".
"La UATRE denuncia la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva”, añade, considerando que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades".
Para la UATRE, "la promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas".
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