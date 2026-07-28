La guía paso a paso para consultar lo que debes en la plataforma de ARCA

Luego de revisar el estado de cuenta, el usuario puede seleccionar los períodos que desea cancelar y generar el medio de pago directamente desde la plataforma. ARCA permite emitir un Volante Electrónico de Pago (VEP) o abonar mediante un código QR, de acuerdo con las opciones disponibles. Cabe recordar que el vencimiento del monotributo opera habitualmente el día 20 de cada mes. Si esa fecha coincide con un feriado o un día inhábil, el plazo se traslada al siguiente día hábil.

Otro punto importante es que ARCA ya no acepta pagos en efectivo en sus dependencias. Actualmente, todas las obligaciones deben abonarse mediante canales electrónicos habilitados, entre ellos:

Transferencia bancaria .

. Volante Electrónico de Pago (VEP) .

. Débito automático .

. Billeteras virtuales autorizadas.

Para evitar demoras o inconvenientes, se recomienda realizar el pago con anticipación, ya que la acreditación puede tardar hasta 48 horas hábiles. Además de consultar las deudas, el sistema también permite comprobar si la categoría del monotributo continúa siendo la correcta de acuerdo con los ingresos y la actividad declarada por el contribuyente.

ARCA Móvil: la consulta rápida desde la aplicación

Quienes prefieran gestionar sus trámites desde el celular pueden utilizar la aplicación oficial ARCA Móvil, una herramienta que permite consultar de forma rápida el estado de la cuenta corriente y verificar si existen deudas pendientes. Tras iniciar sesión con CUIT y Clave Fiscal, el usuario debe ingresar al apartado "Deuda", identificado con el símbolo de pesos.

Desde la pantalla principal es posible visualizar el monto total adeudado. Además, al seleccionar la opción "Ver detalle", el sistema muestra el importe correspondiente a cada período mensual, lo que facilita el seguimiento de las obligaciones del monotributo y permite comprobar si existen cuotas impagas o pendientes de regularización.

También resulta útil para confirmar si un pago ya fue registrado por ARCA. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las operaciones realizadas por medios electrónicos pueden demorar hasta 48 horas hábiles en acreditarse.

Por ese motivo, si el pago fue efectuado recientemente y aún no figura en el sistema, se recomienda esperar ese plazo antes de realizar un reclamo.

Controlar periódicamente la cuenta corriente del monotributo mediante las herramientas digitales de ARCA permite mantener la situación fiscal al día, evitar intereses por mora y verificar que todas las obligaciones tributarias hayan sido correctamente registradas.