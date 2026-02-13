 ARCA supervisará las billeteras virtuales internacionales: los detalles a tener en cuenta

La medida no se limita a una app puntual, sino que depende de la jurisdicción y la regulación bajo la que opere cada plataforma. Así, no solo estarán en la mira opciones locales como Mercadopago, Naranja X o Prex, sino también fintech del exterior como Wise, Revolut, Skrill y Payoneer, siempre que sus movimientos impacten en el sistema financiero argentino.

Según los analistas, este esquema fortalece la capacidad de la ARCA para seguir la trazabilidad del dinero y reduce el margen para realizar operaciones por fuera de los registros oficiales sin cumplir con las obligaciones tributarias.