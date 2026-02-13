ARCA: los montos que tendrán que pagar los monotributistas en febrero
La ARCA aplicó en febrero la actualización del monotributo, con nuevos valores de cuotas, escalas de facturación y fechas de vencimiento para contribuyentes.
La ARCA oficializó los nuevos valores del monotributo vigentes entre febrero y agosto de 2026, en línea con el mecanismo de actualización automática que establece la ley. El cálculo se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor del segundo semestre de 2025, lo que impacta de forma directa en las escalas del régimen simplificado.
Con esta revisión semestral, cambian tanto la cuota mensual que abonan los contribuyentes como los topes de facturación anual, parámetros determinantes para mantener o modificar la categoría dentro del monotributo según el nivel de ingresos.
Además, el esquema vuelve a evidenciar la brecha entre actividades de servicios y comercio, especialmente en los tramos superiores, donde la carga fiscal resulta considerablemente más alta para quienes no comercializan bienes. De este modo, la actualización aplicada por la ARCA redefine el encuadre de miles de monotributistas en todo el país.
Los montos a pagar de los monotributistas
El cambio más visible del monotributo que dispuso ARCA se refleja en la cuota mensual —que incluye el impuesto integrado y el componente previsional— con valores diferenciados entre servicios y comercio, brecha que se amplía en las categorías más altas.
- Categoría A: $4.780,46 (servicios) / $4.780,46 (ventas)
- Categoría B: $9.082,88 (servicios) / $9.082,88 (ventas)
- Categoría C: $15.616,17 (servicios) / $14.341,38 (ventas)
- Categoría D: $25.495,79 (servicios) / $23.742,95 (ventas)
- Categoría E: $47.804,60 (servicios) / $37.924,28 (ventas)
- Categoría F: $67.245,13 (servicios) / $49.398,08 (ventas)
- Categoría G: $122.379,76 (servicios) / $61.189,87 (ventas)
- Categoría H: $350.567,04 (servicios) / $175.283,51 (ventas)
- Categoría I: $697.150,35 (servicios) / $278.860,14 (ventas)
- Categoría J: $836.580,42 (servicios) / $334.632,18 (ventas)
- Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) / $390.404,20 (ventas)
Las escalas vigentes en febrero 2026
La actualización semestral del monotributo de ARCA elevó los topes de facturación anual que determinan la categoría de cada contribuyente dentro del régimen simplificado. Estos límites definen la permanencia y actúan como umbral previo al pase al régimen general.
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
