ARCA: las cuentas que bloqueará el organismo en febrero 2026

Los motivos por los que ARCA te puede poner en la lista de "no confiable"

Existen distintos factores por los que ARCA puede incorporar a un contribuyente en la lista de no confiable, lo que deriva en fuertes restricciones financieras. Entre las principales causas aparecen las declaraciones impositivas con datos incompletos o inconsistentes, los movimientos de dinero que no pueden ser justificados y la falta de documentación que respalde las operaciones realizadas.