ARCA: las cuentas que bloqueará el organismo en febrero 2026
Las personas sancionadas por ARCA quedarán fuera del sistema financiero y no podrán usar tarjetas de crédito o débito, hacer transferencias ni pagar con QR.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que durante febrero avanzará con el bloqueo de tarjetas, transferencias y pagos con QR para miles de contribuyentes que presenten irregularidades fiscales.
Según explicó la ex AFIP, la restricción alcanzará a personas y empresas incluidas en la Base de Contribuyentes no Confiables, un registro elaborado junto al Banco Central. Los CUIT incorporados a esta lista no podrán realizar operaciones financieras básicas debido a inconsistencias tributarias, falta de respaldo documental o dificultades para justificar los movimientos de fondos.
Los motivos por los que ARCA te puede poner en la lista de "no confiable"
Existen distintos factores por los que ARCA puede incorporar a un contribuyente en la lista de no confiable, lo que deriva en fuertes restricciones financieras. Entre las principales causas aparecen las declaraciones impositivas con datos incompletos o inconsistentes, los movimientos de dinero que no pueden ser justificados y la falta de documentación que respalde las operaciones realizadas.
También se contemplan casos en los que la actividad económica declarada no coincide con el nivel de ingresos informado. Cuando el organismo detecta estas irregularidades, las entidades bancarias quedan habilitadas a bloquear tarjetas de crédito, cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al CUIT involucrado, limitando de manera inmediata la operatoria diaria del contribuyente.
Cómo saber si estoy en la lista de no confiables
Para comprobar si tu CUIT figura en la lista de no confiables, es importante hacer una verificación directa en los canales oficiales. Este control permite saber si existen observaciones administrativas y qué tipo de restricciones pueden afectar tus operaciones financieras. Este es el paso a paso para saber si estás en la lista de no confiables:
- Ingresar al sitio web oficial de ARCA: Accedé a la página del organismo con un navegador actualizado.
- Buscar el estado administrativo del CUIT: Dentro del portal, entrá a la sección Estado administrativo del CUIT.
- Verificar la situación fiscal: Revisá si el CUIT aparece incluido en listas de vigilancia o con impedimentos para operar.
- Identificar las restricciones vigentes: Comprobá qué limitaciones específicas se aplican, como bloqueos en medios de pago o transferencias.
Entre las principales restricciones se encuentran la imposibilidad de cobrar con tarjetas de crédito o débito, realizar pagos con QR, recibir transferencias y operar con plataformas digitales como Mercadopago o MODO, lo que puede afectar seriamente la actividad diaria.
