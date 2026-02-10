Monotributo: qué pasa si no hiciste la recategorización y de cuánto es la multa de ARCA

monotributo

Para definir la nueva categoría, el cálculo se basa en el período en el que efectivamente se prestó el servicio o se realizó la actividad, aun cuando la factura haya sido emitida o cobrada con posterioridad. También se analizan otros parámetros relevantes, como el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y los alquileres, que influyen en la determinación final dentro del régimen simplificado.