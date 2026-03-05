¡ARCA te recategorizó a la fuerza en el monotributo! Paso a paso definitivo para reclamar y anular el trámite

Con la nueva actualización del sistema, las reglas del juego cambiaron a favor de la agilidad:

Se anula el límite de 15 días: Ya no corre ese reloj contrarreloj desde que recibís la notificación en tu Domicilio Fiscal Electrónico.

Un simple botón: La función de reclamo ahora está directamente integrada en el portal de Monotributo.

Nueva revisión: Este botón reemplaza al antiguo descargo escrito. Al pulsarlo, ARCA iniciará una nueva fiscalización interna para decidir cuál es tu verdadera situación tributaria.

¿Por qué ARCA te recategoriza de oficio?

Para que no te vuelva a pasar, es clave entender cómo funciona el radar del fisco. Este proceso sistémico se dispara automáticamente cuando el organismo detecta que no te recategorizaste en las fechas correspondientes (febrero y agosto) o lo hiciste con datos inexactos.

La alarma salta principalmente por tus movimientos bancarios y tarjetas. El procedimiento se inicia de oficio si ARCA detecta que tus compras, tus gastos o las acreditaciones en tus cuentas bancarias superan el tope máximo de ingresos brutos anuales que permite tu categoría actual. Si esto ocurre, te enviarán una alerta a tu Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

GUÍA PRÁCTICA | Cómo hacer tu recategorización manual paso a paso

Para evitar caer en la recategorización de oficio en el futuro, lo ideal es que vos mismo actualices tus datos en los meses estipulados evaluando tu actividad de los últimos 12 meses. Si tus ingresos brutos cambiaron, este es el tutorial definitivo de 6 pasos para hacerlo bien:

image Paso a paso para cambiar la categoría del monotributo

Ingreso al sistema: Accedé al Portal Monotributo. Presioná el botón "INGRESAR AL PORTAL CON CLAVE FISCAL" y digitá tu CUIT y contraseña.

image

Iniciar el trámite: Una vez adentro, buscá la opción "Recategorización" y dale clic al botón "RECATEGORIZARME".

image

Revisión de escalas: El sistema te mostrará tu categoría actual. Es muy recomendable que presiones en "ESCALAS VIGENTES" para chequear los nuevos topes antes de continuar. Luego, dale a "CONTINUAR RECATEGORIZACIÓN".

Declaración de ingresos: Acá viene lo importante. Deberás informar el monto total facturado en los últimos 12 meses exactos.

image

Datos adicionales: El portal te consultará si usás un local físico para tu actividad (respondé Sí o NO y avanzá). También deberás indicar si realizás actividades en otras provincias para el cálculo de Ingresos Brutos (si no es tu caso, marcá "NO" y luego "SIGUIENTE").

image

Confirmación final: En la última pantalla, verás la nueva categoría asignada según los datos que cargaste. Verificá todo con cuidado. Si está todo perfecto, clickeá en "CONFIRMAR CATEGORÍA". Si notas un error, podés usar el botón "VOLVER" para corregirlo.

image

Recordá que el nuevo valor de tu cuota recién comenzará a abonarse desde el mes siguiente al de la recategorización.