ARCA: el cambio de último momento al que los monotributistas deberán estar atentos
Este nuevo ajuste obliga a ciertos contribuyentes a recategorizarse según su situación fiscal. Conocé todos los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA), durante los últimos días, anunció la actualización de los límites y valores del Monotributo para 2026, lo que implica que algunos contribuyentes deberán cambiar de categoría según su nivel de ingresos y actividad.
La recategorización es el proceso mediante el cual se ajusta el registro fiscal de cada monotributista para reflejar correctamente su facturación y obligaciones. No realizar este trámite cuando corresponde puede generar multas, intereses y diferencias en la cuota mensual, por lo que es clave revisar con detalle la situación individual.
La fecha límite que no podés ignorar para evitar sanciones de ARCA
El plazo para hacer la recategorización vence el 5 de febrero de 2026. Quienes no actualicen su categoría a tiempo se exponen a sanciones que pueden llegar al 50% de la cuota del impuesto y del aporte jubilatorio correspondiente.
ARCA también puede modificar la categoría de manera automática si detecta que corresponde un cambio, lo que puede generar ajustes y pagos extras. Por eso, cumplir con la recategorización dentro del plazo es clave para evitar multas y recargos.
Las nuevas escalas del monotributo en 2026
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $56.501,85 (servicios); $55.227,06 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios); $70.661,26 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios); $92.658,35 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios); $111.198,27 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios); $135.918,34 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios); $272.063,40 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios); $406.512,05 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios); $497.059,41 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios); $600.879,51 (bienes)
Qué pasa si tus ingresos superaron el límite de la categoría K
Si los ingresos superan el máximo de la categoría más alta, ARCA puede pasar al contribuyente al régimen general, con más obligaciones fiscales y previsionales, mayor control de la facturación y un aumento importante de los impuestos.
El Monotributo establece dos tipos de límites: el tope anual, que marca la facturación máxima por año según la categoría, y el tope por unidad o producto, que indica el valor máximo de venta de cada bien o servicio.
