ARCA: nueva facturación electrónica, más excepciones y cambio de requisitos

La normativa establece que los sujetos alcanzados podrán emitir facturas por operaciones individuales o por período mensual para cada adquirente, prestatario o locatario, según la modalidad que elijan.

La disposición alcanza, entre otros, a los siguientes sectores:

Entidades financieras.

Compañías de seguros.

Administradoras de tarjetas de crédito, compra y prepagas.

Operadores de pagos mediante transferencias.

Instituciones educativas de gestión privada.

Empresas de medicina prepaga.

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos ante la CNV.

En los casos en que se opte por la liquidación electrónica mensual, ARCA exige conservar los registros, la documentación respaldatoria y toda la información necesaria para identificar las operaciones incluidas en cada comprobante emitido.

Además, los comprobantes deberán generarse como máximo hasta el último día de cada mes calendario y ponerse a disposición del receptor dentro de los 10 días corridos posteriores a su emisión.

Por otra parte, la resolución también actualiza el listado de actividades que quedan exceptuadas de la obligación de emitir comprobantes. Entre ellas figuran:

Algunas operaciones realizadas por organismos estatales.

Determinados servicios postales.

El transporte público en los casos previstos por la normativa.

Los juegos de azar.

Los espectáculos públicos.

Las máquinas expendedoras automáticas que cumplan con los requisitos técnicos de control establecidos.

Identificación de consumidores finales y puntos de venta

Otro de los cambios incorporados por ARCA modifica la información que deberá consignarse en los comprobantes emitidos a consumidores finales, con nuevos requisitos según el monto de la operación.

De acuerdo con la normativa, cuando una compra o contratación sea igual o superior a $10.000.000, el comprobante deberá incluir el DNI, CUIL o CDI del cliente. En el caso de personas extranjeras, será válido el documento de identidad del país de origen o el pasaporte.

En cambio, si la operación no alcanza ese importe, los campos correspondientes al apellido, nombre y domicilio podrán completarse con la sigla "NR" de No Requerido o con ceros, siempre que el sistema de facturación o el controlador fiscal así lo exijan.