Argentina apeló el fallo contra la nacionalización de YPF en Estados Unidos

El tercer pilar de la defensa invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) como escudo protector para evitar que el país deba entregar las acciones de YPF. Esta legislación establece protecciones específicas para los bienes de estados extranjeros.

Finalmente, la apelación hace hincapié en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Estados Unidos, advirtiendo sobre las consecuencias negativas que podría generar obligar al país a entregar sus activos estratégicos.

estacion ypf

En un movimiento significativo, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae(amigo del tribunal) respaldando la posición de Argentina. Esta intervención oficial argumenta que la orden judicial de transferir acciones de YPF podría vulnerar los límites legales que establece la FSIA para la ejecución de bienes de estados extranjeros.

Según el documento presentado por Washington, este tipo de decisiones podrían tener «ramificaciones negativas» en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes ante cortes de otros países.

El riesgo del daño irreparable

El gobierno estadounidense también advirtió sobre un aspecto clave del proceso: si Argentina cumple la orden sin que la apelación esté resuelta, podría sufrir un «daño irreparable». Incluso en caso de conseguir posteriormente un fallo favorable, el país podría perder definitivamente la posibilidad de recuperar las acciones entregadas.

Cronograma esperado

Los especialistas estiman que la definición de este proceso de apelación podría concretarse durante el primer trimestre de 2026, lo que extendería por más de un año la resolución de este conflicto legal que se arrastra desde la nacionalización de YPF hace más de una década.