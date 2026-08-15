El titular del BCRA reconoció que la economía tiene un ritmo menor al previsto y señaló al miedo como freno

El funcionario también analizó el rol del sistema financiero y admitió que los bancos aún no muestran una clara disposición a otorgar préstamos. "No están desesperadas por prestar", sostuvo, y reconoció que la normativa vigente impone ciertas trabas. No obstante, tras los anuncios del equipo económico de esta semana, las entidades pueden afectar hasta el 15% de sus depósitos en dólares al crédito para empresas exportadoras que garanticen generación de divisas.