Mataron a una jubilada de 89 años en su casa de Longchamps durante un robo

Robo de carne y asesinato en Longchamps: el vecino fue detenido

Caporalini vivía sola y se movilizaba con andador. Sus familiares relataron que tenía ayuda de dos cuidadoras en dos turnos de lunes a viernes, una empleada de limpieza y un jardinero.

Cuando los cuatro empleados prestaron declaración ante los fiscales de la UFI N°2 de Almirante Brown detallando cómo fueron sus movimientos el día del crimen, el jardinero tuvo contradicciones en su relato.

El hombre, identificado como Rubén Alfredo Wolser, aseguró que había concurrido a la casa de Caporalini solo. Sin embargo, a raíz de datos aportados en la declaración de la empleada de limpieza, se determinó que el último sábado el jardinero “concurrió con un ayudante de nacionalidad paraguayo”.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores corroboraron que entre las 21.00 y 05.00, dos hombres merodearon las inmediaciones del domicilio de la jubilada. Uno de ellos se retiró luego en dirección a la estación de Longchamps y abordó el tren Roca, mientras que el otro se fue caminando con dirección a la calle Bolívar.

A raíz de esto, se identificó al sujeto tomó el tren como Diego Armando Jawniuk, quien es vecino de la jubilada.

La Policía realizó un allanamiento de urgencia en el domicilio del sospechoso, donde fue detenido. Durante el procedimiento se secuestraron distintos cortes de carne y cuatro pollos que habrían sido robados de la heladera de la víctima.

Se supo que Jawniuk posee antecedentes por robo agravado de mayo de 2018 y restricción de acercamiento con fecha de mayo de 2024.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Esteban Kaszewski, titular de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2, y el expediente fue caratulado de manera provisoria como “homicidio en ocasión de robo”. La Policía Bonaerense busca al segundo sospechoso.