Aseguran que la inflación de junio estará por debajo del 2%
Las proyecciones del Gobierno y de las consultoras privadas coinciden en que el IPC volvió a desacelerarse durante el sexto mes del año.
El Gobierno nacional y las principales consultoras privadas coinciden en un punto: la inflación de junio habría quedado por debajo del 2%, un dato que, de confirmarse, consolidaría el proceso de desaceleración que viene mostrando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos meses.
El dato oficial será difundido por el INDEC en los próximos días, pero las estimaciones preliminares que manejan tanto el Ministerio de Economía como los analistas del sector privado ubican la suba de precios en un rango cercano al 1,8%, aunque algunas mediciones registran valores levemente superiores o inferiores.
En el Palacio de Hacienda consideran que el resultado responde a la combinación de varios factores, entre ellos la estabilidad del tipo de cambio, la continuidad del superávit fiscal y una política monetaria más restrictiva. A eso se sumó un comportamiento más moderado de los alimentos y bebidas, uno de los rubros con mayor incidencia dentro del índice general.
Las consultoras que realizan relevamientos semanales también detectaron una desaceleración en la dinámica de los precios durante junio. Si bien algunos servicios y productos regulados continuaron registrando aumentos, el ritmo de las subas fue inferior al observado en meses anteriores, lo que permitió que el índice general volviera a ubicarse por debajo del 2%.
De confirmarse estas previsiones, sería otro resultado favorable para el Gobierno de Javier Milei, que convirtió a la baja de la inflación en uno de los principales objetivos de su programa económico. Desde el oficialismo sostienen que la disciplina fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del déficit comenzaron a reflejarse en una menor presión sobre los precios.
Sin embargo, economistas advierten que, más allá de la desaceleración mensual, el desafío seguirá siendo sostener esta tendencia en el tiempo. También remarcan que algunos sectores de la economía todavía muestran incrementos superiores al promedio, especialmente en servicios, tarifas y otros precios regulados.
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