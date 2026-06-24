A contramano del relato de Milei y Caputo, el consumo acumula una caída de 16 puntos desde enero de 2023
A pesar de los esfuerzos de Milei y Caputo por sostener el relato, en los primeros cinco meses del año el consumo masivo cayó 3% en la comparación interanual.
La disociación entre el relato del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, parece ser cada vez mayor. Mientras todos los indicadores ratifican que el consumo masivo está en caída libre merced de la política de licuación de salarios impulsada desde Casa Rosada, en las huestes libertarias celebran un supuesto boom de consumo que en las calles casi nadie logra ver.
Y lo cierto es que las estadísticas "se empeñan" se desmentir el relato oficialista a pesar de los denodados esfuerzos de los libertarios por sostenerlo. Así lo dejó en evidencia el último informe de la consultora Scentia que advierte que en mayo el consumo cayó otro 1,6% interanual en la suma de todos los canales considerados mientras que en la medición desestacionalizada (contra el mes previo) se mantuvo estable con un muy magro avance del 0,1%.
De esta manera en los primeros cinco meses del año el consumo masivo registra una caída del 3% en la comparación con el mismo periodo de 2025.
Sin embargo el dato más contundente que desarma el relato libertario es la comparación con las estadísticas registradas en enero de 2023. Tomando enero 2023 como base 100, el consumo masivo de mayo de 2026 se ubicó en 84,8 puntos, lo que implica que el volumen total de ventas se encuentra casi 16 puntos por debajo de ese punto de partida. La serie muestra que el pico se alcanzó en diciembre de 2023 (primer mes del gobierno de Milei), cuando el índice llegó a 111, y desde entonces la tendencia fue descendente.
El detalle por canales de venta mostró desempeños dispares. Los mayores retrocesos interanuales correspondieron a supermercados y mayoristas, mientras farmacias y comercio electrónico cerraron el mes con cifras positivas.
El consumo en supermercados cayó 4,2% frente a mayo de 2025 mientras que en mayoristas la caída fue de 1,6 por ciento. En autoservicios independientes, el descenso fue de 1,3 por ciento al tiempo que en kioscos y almacenes de barrio la retracción fue de 0,8 por ciento. Por el contrario, las farmacias crecieron 2,3% interanual y el comercio electrónico avanzó 29,9 por ciento.
A pesar de las lapidarias estadística el informe de Scentia trazó un escenario optimista de cara al futuro. En ese sentido el informe indica que una menor presión inflacionaria podría empezar a revertir lo ocurrido en los primeros meses del año con el consumo masivo. “Como anticipamos en el anterior envío, con una desaceleración en el IPC, era probable que esa mejora en el índice de precios comenzara a revertir lo sucedido en los primeros meses del año con el consumo masivo”, señala el informe se Scentia.
En el desagregado por productos las bebidas con alcohol registraron en mayo una suba interanual de 4,1% y las bebidas sin alcohol avanzaron 3,3 por ciento. La alimentación mostró un leve crecimiento de 0,9 por ciento. En el otro extremo, limpieza de ropa y hogar cayó 8,2%, perecederos bajó 6,5% y desayuno y merienda retrocedió 5,4 por ciento. Higiene y cosmética e impulsivos registraron descensos de 1,0% y 1,5%, respectivamente.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las bebidas con alcohol fueron la única categoría con variación positiva, con un alza de 1,5 por ciento. El resto de los rubros cerró en terreno negativo, con limpieza de ropa y hogar como el más golpeado, con una baja de 7,3%, seguido por perecederos con -5,6% y desayuno y merienda con -4,9 por ciento.
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