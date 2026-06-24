A contramano del relato de Milei y Caputo, el consumo acumula una caída de 16 puntos desde enero de 2023

deuda

El detalle por canales de venta mostró desempeños dispares. Los mayores retrocesos interanuales correspondieron a supermercados y mayoristas, mientras farmacias y comercio electrónico cerraron el mes con cifras positivas.

El consumo en supermercados cayó 4,2% frente a mayo de 2025 mientras que en mayoristas la caída fue de 1,6 por ciento. En autoservicios independientes, el descenso fue de 1,3 por ciento al tiempo que en kioscos y almacenes de barrio la retracción fue de 0,8 por ciento. Por el contrario, las farmacias crecieron 2,3% interanual y el comercio electrónico avanzó 29,9 por ciento.

Salarios

A pesar de las lapidarias estadística el informe de Scentia trazó un escenario optimista de cara al futuro. En ese sentido el informe indica que una menor presión inflacionaria podría empezar a revertir lo ocurrido en los primeros meses del año con el consumo masivo. “Como anticipamos en el anterior envío, con una desaceleración en el IPC, era probable que esa mejora en el índice de precios comenzara a revertir lo sucedido en los primeros meses del año con el consumo masivo”, señala el informe se Scentia.

En el desagregado por productos las bebidas con alcohol registraron en mayo una suba interanual de 4,1% y las bebidas sin alcohol avanzaron 3,3 por ciento. La alimentación mostró un leve crecimiento de 0,9 por ciento. En el otro extremo, limpieza de ropa y hogar cayó 8,2%, perecederos bajó 6,5% y desayuno y merienda retrocedió 5,4 por ciento. Higiene y cosmética e impulsivos registraron descensos de 1,0% y 1,5%, respectivamente.

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En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las bebidas con alcohol fueron la única categoría con variación positiva, con un alza de 1,5 por ciento. El resto de los rubros cerró en terreno negativo, con limpieza de ropa y hogar como el más golpeado, con una baja de 7,3%, seguido por perecederos con -5,6% y desayuno y merienda con -4,9 por ciento.