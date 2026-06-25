Congelado hace 28 meses: de cuánto sería el bono para jubilados si se hubiese actualizado por inflación
En julio, y por cuarto mes consecutivo, los jubilados de la mínima percibirán ingresos (bono incluido) que no les permitirá cubrir la canasta de la pobreza.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de los ingresos de trabajadores y jubilados una de las patas centrales de su plan de desinflación. En ese camino, el sector pasivo es el que carga sobre sus espaldas la mayor parte del peso del feroz ajuste que el tándem libertario aplica en el Estado desde su desembarco en la Casa Rosada en diciembre de 2023.
En ese camino Milei aplicó un doble sablazo sobre los ingresos de los jubilados. El primer de ellos se dio cuando en marzo de 2024 modificó por decreto y a espaldas del Congreso la fórmula de movilidad jubilatoria y la desengancho del crecimiento de la economía y la evolución de los salarios. Desde entonces los haberes jubilatorios se actualizan siguiendo, con dos meses de rezago, la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Al aplicar la nueva fórmula el gobierno libertario dejó "colgados" los meses de mayor inflación de su gobierno, los primeros meses, en los que se sintió con fuerza la devaluación del 100% que aplicó apenas asumió y que disparó el IPC. De esa manera los ingresos reales de los jubilados cayeron de manera automática, y de la noche a la mañana cerca de un 20%.
A eso se sumó la decisión en abril de 2024 de congelar en 70 mil pesos el bono previsional, instituido durante el gobierno de Alberto Fernández, y que venía precisamente a compensar en parte desacoples por la disparada de la inflación en el último año de aquella gestión.
A pesar del avance de la inflación, el bono a jubilados sigue congelado en 70 mil pesos desde hace 28 meses. De esta manera su "poder de fuego" se fue erosionando mes a mes a medida que su peso en las cuentas públicas también se fue licuando tal como esperaba el gobierno libertario.
En julio, y por cuarto mes consecutivo, la jubilación mínima más el bono no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) que mide el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza y que en mayo pasado fue de 485.030 pesos. En julio, lo jubilados de la mínima percibirán menos de 482 mil pesos.
Desde el momento en que el Gobierno resolvió congelar el bono la inflación acumulada llegó al 140,76% por lo que, de haber seguido el mismo ritmo de suba de los precios, el bono previsional debería ser hoy de casi 150 mil pesos. Ello les habría permitido no caer en la pobreza.
Sin embargo tampoco habría alcanzado para cubrir las necesidades básicas de la tercera edad que no son las mismas que las del resto de la sociedad. Es que este preocupante escenario es todavía más complejo si se compara los ingresos de los jubilados con la Canasta de la tercera Edad (más adecuada para calcular los costos de vida de un jubilado y en la que, por ejemplo, el peso de los medicamentos es mayor que la CBT general que calcula el Indec).
En ese sentido, según informó el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, en marzo pasado la Canasta de la Tercera Edad llegó a los 1.824.682 pesos. Es decir que el haber mínimo más el bono, que en julio sumarán 481.989,33 pesos, y que perciben más de 4 millones de jubilados apenas alcanza para cubrir el 25% de la Canasta de la Tercera Edad.
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