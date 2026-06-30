El Gobierno volvió a fijar por decreto los salarios estatales con aumentos mínimos
En algunos casos, las subas establecidas por el Gobierno son de apenas unos cientos de pesos y los sueldos siguen por debajo de la inflación.
El Gobierno nacional volvió a fijar por decreto los salarios de la Administración Pública Nacional y oficializó nuevas escalas con incrementos mínimos que, en varios casos, apenas representan unos pocos miles de pesos entre julio y agosto.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 553/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y comenzará a regir a partir del 1 de julio.
Aunque la norma hace referencia al acuerdo alcanzado el 18 de junio en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo General, fue el Poder Ejecutivo el que terminó oficializando las nuevas escalas salariales mediante un decreto.
Entre los casos que más llaman la atención se encuentra la del personal docente retribuido por hora cátedra en la administración pública nacional, cuyo valor pasará de $8.650 en julio a $8.815 en agosto, una diferencia de apenas $165 por hora.
En la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, el sueldo del rector aumentará de $222.053,90 a $226.272,93, es decir, $4.219 entre ambos meses. En tanto, el cargo de bedel del ISER percibirá $118.132 en julio y $120.377 en agosto, una suba de $2.245.
La actualización también alcanza al personal militar destinado a la Antártida. El adicional remuneratorio por servicios en ese territorio pasará de $1.539.083 en julio a $1.568.326 en agosto.
Por otra parte, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación con responsabilidades en la producción de sentencias de fondo percibirán una Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional de $890.556 en julio y $907.476 en agosto.
El decreto, además, modifica la escala de viáticos para el personal del Servicio Exterior y actualiza las remuneraciones de las autoridades de la Curia Castrense. En este último caso, el Obispo Auxiliar o Vicario Castrense cobrará $1.907.227 en julio y $1.943.464 en agosto, mientras que el Obispo Castrense mantendrá un salario equivalente al de un subsecretario nacional.
La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será la encargada de dictar las normas complementarias para la aplicación de las nuevas escalas, que comenzarán a regir desde el 1° de julio y tendrán una segunda actualización a partir del 1° de agosto.
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