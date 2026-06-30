El Gobierno volvió a fijar por decreto los salarios estatales con aumentos mínimos

La actualización también alcanza al personal militar destinado a la Antártida. El adicional remuneratorio por servicios en ese territorio pasará de $1.539.083 en julio a $1.568.326 en agosto.

Por otra parte, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación con responsabilidades en la producción de sentencias de fondo percibirán una Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional de $890.556 en julio y $907.476 en agosto.

El decreto, además, modifica la escala de viáticos para el personal del Servicio Exterior y actualiza las remuneraciones de las autoridades de la Curia Castrense. En este último caso, el Obispo Auxiliar o Vicario Castrense cobrará $1.907.227 en julio y $1.943.464 en agosto, mientras que el Obispo Castrense mantendrá un salario equivalente al de un subsecretario nacional.

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será la encargada de dictar las normas complementarias para la aplicación de las nuevas escalas, que comenzarán a regir desde el 1° de julio y tendrán una segunda actualización a partir del 1° de agosto.