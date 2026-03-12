Luis Caputo achacó la inflación de febrero a la infinita "corrección de precios relativos"

Seguidamente, Caputo ratificó que “el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico”.

La ejecución de esas prioridades “permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, concluyó; una conclusión que viene repitiendo desde hace meses pero que la realidad no termina de confirmar.