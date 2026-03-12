Luis Caputo achacó la inflación de febrero a la infinita "corrección de precios relativos"
El ministro dijo que “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones".
Como se informó, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hizo público este jueves el esperado dato sobre la inflación de febrero, que alcanzó el 2,9%, igual guarismo que el mes anterior. Así y tras diez meses consecutivos de suba, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación interanual del 33,1%.
Poco después de conocido el IPC, fue Luis Caputo quien intentó explicar las razones por las cuales el guarismo que calcula el intervenido Indec no termina de iniciar un ciclo de descenso, como pretende el Gobierno.
Para el titular del Palacio de Hacienda, la economía atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos” tras años de distorsiones acumuladas, algo “fundamental para asegurar el orden macroeconómico”. “Precios relativos”, por cierto, que su gestión no termina de “corregir” en más de dos años de gestión.
“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, indicó Caputo en redes sociales.
El ministro afirmó que la corrección es “fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido”; en este sentido, destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.
Seguidamente, Caputo ratificó que “el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico”.
La ejecución de esas prioridades “permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, concluyó; una conclusión que viene repitiendo desde hace meses pero que la realidad no termina de confirmar.
