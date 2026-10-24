Aguinaldo de ANSES en diciembre 2026: quiénes recibirán el monto extra por la Reparación Histórica

Para verificar si corresponde cobrar este concepto junto con el Aguinaldo, cada jubilado o pensionado puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde la plataforma es posible consultar los datos de la prestación y revisar el recibo de haberes para identificar los distintos importes incluidos en la liquidación.

El Gobierno homologó la Ley 27.073 y determinó hasta cuándo se puede cobrar el aguinaldo

Cómo identificar el concepto en el recibo de haberes

En el recibo de haberes, los jubilados pueden encontrar el ítem “Aguinaldo Reparación Histórica”, que la ANSES distingue de la “Prestación anual complementaria”. Esta última denominación identifica al Aguinaldo tradicional, que se paga dos veces al año, en junio y diciembre.

Para revisar los importes acreditados, es necesario ingresar a Mi ANSES, dirigirse al apartado “Jubilaciones y Pensiones” y elegir la opción “Consultar recibos de haberes”. Allí se puede acceder a la liquidación más reciente y consultar comprobantes de meses anteriores para comparar los conceptos y verificar cómo se compone el pago de cada período.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados y pensionados

El Aguinaldo se paga en dos cuotas anuales, una en junio y otra en diciembre. Para los jubilados y pensionados, el monto se determina a partir de los haberes previsionales que perciben. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante cada semestre.

Por su parte, el concepto Aguinaldo Reparación Histórica de la ANSES hace referencia a la parte proporcional vinculada con el haber previsional actualizado por ese programa. Para saber qué importe le corresponde a cada beneficiario, es necesario consultar el recibo de haberes individual y revisar los conceptos incluidos en la liquidación.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre de 2026

En octubre, la ANSES estableció la jubilación mínima en $435.748,51, luego de aplicar un aumento del 1,66%. Los beneficiarios que perciben ese monto y cumplen los requisitos para cobrar el bono previsional completo de $70.000 alcanzan un ingreso mensual de $505.748,51.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $348.598,81 durante el mismo mes. Con el refuerzo completo, el total asciende a $418.598,81. En tanto, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se ubican en $305.023,96, una cifra que llega a $375.023,96 para quienes tienen derecho a recibir los $70.000 adicionales.

Estos importes corresponden a octubre y sirven como referencia para conocer los haberes previsionales. El cálculo del Aguinaldo de los jubilados se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto del semestre, según las reglas aplicables a las prestaciones previsionales. A su vez, quienes tengan incorporado un reajuste por el programa de Reparación Histórica podrían ver reflejado el concepto correspondiente en su liquidación de la ANSES.