Georgieva cerró su primer día en Argentina y se reunió con empresarios del círculo rojo
El encuentro lo organizó el FMI y no asistieron funcionarios del Gobierno. Se realizó en el Palacio Duhau del barrio porteño de Recoleta.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cerró este lunes su primera jornada en Buenos Aires con una cena reservada junto a una decena de los principales empresarios del país.
El encuentro comenzó pasadas las 20 en un salón privado del restaurante ubicado en el mítico Palacio Duhau, en Recoleta. La titular del organismo buscó tomarle el pulso al sector privado sobre la marcha de la economía, los desafíos que todavía enfrenta la recuperación y las reformas pendientes.
El encuentro fue organizado por el propio organismo internacional y no contó con la participación de funcionarios del Gobierno. Reunió a una decena de referentes del denominado “círculo rojo” empresario, convocados por la representación local del FMI.
Según Infobae, entre los invitados al encuentro de esta noche en el Duhau estuvieron Eduardo Elsztain, presidente y accionista de IRSA; Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia; y a Marcos Bulgheroni, CEO de la petrolera Pan American Energy, PAE. Justamente, ese rubro, que Georgieva destacó como uno de los más vitales del país esta mañana, será protagonista de la segunda y última jornada de la funcionaria en Argentina: este martes visitará Vaca Muerta, de la mano de Horacio Marín, presidente de YPF.
Otros de los asistentes a la cena fueron el presidente de Marcado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna; el presidente y fundador de Ualá, Pierpaolo Barbieri; Mariana Schoua, presidenta de AmCham, la cámara de empresas de Estados Unidos en Argentina; e Isela Costantini, asesora del directorio de Grupo ST. Tambien, Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium) y Catalina Cascio (Ferrosider).
La reunión se realizó después de una intensa agenda oficial que incluyó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una reunión de Gabinete ampliada y una actividad con estudiantes universitarios. Durante la jornada, Georgieva volvió a destacar la marcha del programa económico argentino y expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno.
La agenda de la titular del FMI continuará este martes con una visita a Vaca Muerta, donde recorrerá el bloque Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín. La recorrida forma parte del interés del organismo por conocer el potencial energético argentino y uno de los proyectos que el Gobierno considera clave para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas.
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