Georgieva cerró su primer día en Argentina y se reunió con empresarios del círculo rojo

Luis Caputo le regaló una camiseta de la Selección Argentina vieja a Kristalina Georgieva

La reunión se realizó después de una intensa agenda oficial que incluyó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una reunión de Gabinete ampliada y una actividad con estudiantes universitarios. Durante la jornada, Georgieva volvió a destacar la marcha del programa económico argentino y expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno.

La agenda de la titular del FMI continuará este martes con una visita a Vaca Muerta, donde recorrerá el bloque Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín. La recorrida forma parte del interés del organismo por conocer el potencial energético argentino y uno de los proyectos que el Gobierno considera clave para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas.