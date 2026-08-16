Jubilaciones de ANSES: qué opciones existen para acceder al haber a los 60 años sin aportes

Un requisito fundamental es que los períodos que se quieran incorporar no coincidan con meses en los que ya existan aportes registrados, ya sea por trabajo en relación de dependencia, monotributo o actividad autónoma.

Por eso, antes de realizar cualquier pago es importante conocer exactamente la historia laboral registrada y determinar cuántos períodos pueden regularizarse mediante este mecanismo.

Cómo iniciar en ANSES el trámite en 2026 para regularizar aportes

El primer paso es ingresar a Mi ANSES y consultar el Historial Laboral. Allí se pueden revisar los períodos de trabajo y verificar cuáles de los aportes realizados durante la vida laboral aparecen correctamente registrados.

Después, se debe solicitar un turno para recibir atención presencial en una oficina de ANSES. El organismo determinará cuántos años faltan para alcanzar los 30 requeridos y cuáles pueden incorporarse mediante el plan vigente.

Para realizar la gestión, se debe presentar el DNI y, cuando corresponda, documentación que permita acreditar períodos laborales. En el caso de los trabajadores en actividad, los aportes faltantes pueden cancelarse mediante Volantes Electrónicos de Pago (VEP).

El procedimiento básico contempla:

Revisar el Historial Laboral en Mi ANSES.

Comprobar los aportes registrados.

Solicitar un turno en ANSES.

Presentarse con DNI y documentación laboral necesaria.

Consultar qué períodos pueden regularizarse.

Generar y pagar las unidades correspondientes cuando sea posible.

De esta manera, quienes todavía no alcanzaron la edad jubilatoria pueden anticiparse y comenzar a completar los años faltantes antes de solicitar el beneficio.

La PUAM, otra herramienta para quienes no cuenten con los años de aportes

Para quienes llegan a una edad avanzada sin reunir los requisitos de una jubilación ordinaria existe otra alternativa: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Esta prestación está destinada a hombres y mujeres de 65 años o más que no cuentan con los aportes suficientes y cumplen con los restantes requisitos establecidos. Su monto equivale al 80% de una jubilación mínima y, de acuerdo con los valores informados para agosto de 2026, alcanza los $405.820,74.

Además, quienes acceden a la PUAM cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI y pueden acceder a las asignaciones familiares correspondientes.

El trámite puede iniciarse desde Mi ANSES. Primero se deben verificar los datos personales, familiares, de domicilio y contacto y, posteriormente, ingresar en Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor para completar los pasos indicados por el sistema.

Por lo tanto, tener 60 años y no contar con aportes no garantiza el acceso inmediato a una jubilación. La posibilidad concreta dependerá de la edad, los períodos que puedan regularizarse y la historia laboral de cada persona.