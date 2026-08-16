AUH de ANSES: confirman un extra de más de $50.000 y cómo saber si te corresponde cobralo
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes tienen derecho al extra de $56.897 de la AUH y cómo saber si te corresponde
El subsidio especial para la compra de alimentos y leche de fórmula está dirigido a dos grupos específicos de la seguridad social:
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños a cargo de hasta 3 años de edad inclusive.
Para constatar si el cobro se encuentra habilitado para este período, el titular debe ingresar al portal oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijos y Familia", el sistema cruza los datos filiatorios de los menores registrados y exhibe el detalle de la liquidación del mes.
Cómo se cobra el beneficio y qué monto total se percibe por hijo
El Complemento Leche no requiere inscripción previa y se liquida de oficio junto con los demás haberes. Al unificarse los distintos programas de asistencia en la misma cuenta bancaria, los ingresos mensuales de un hogar con un menor de 3 años quedan conformados de la siguiente manera:
- Monto neto en mano AUH (80% mensual): $120.678,40
- Complemento Leche (Plan 1000 Días): $56.897,00
- Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250,00
- Total de bolsillo percibido: $249.825,40
Qué hacer si el menor tiene la edad pero el pago no aparece acreditado
Si un niño de hasta 3 años no tiene reflejado el pago del adicional en la liquidación de agosto, suele deberse a inconsistencias en la base de datos de la ANSES respecto al vínculo familiar o la falta de documentación acreditada.
Para solucionar este inconveniente, el titular puede:
- Revisar datos filiatorios: constatar que la partida de nacimiento y los DNI de los integrantes del grupo familiar figuren correctamente en la plataforma digital.
- Carga virtual: adjuntar los documentos escaneados a través del canal de Atención Virtual de ANSES.
- Turno presencial: solicitar una cita en la oficina del organismo más cercana para presentar la documentación física, regularizar el padrón y gestionar el cobro de los retroactivos correspondientes.
Fechas de cobro: días de pago del extra de la AUH en agosto de 2026
La transferencia de este adicional se realiza en la misma jornada estipulada para la cobro de la asignación por hijo:
-
DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.
DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.
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