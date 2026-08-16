AUH de ANSES: confirman un extra de más de $50.000 y cómo saber si te corresponde cobralo

Monto neto en mano AUH (80% mensual): $120.678,40

$120.678,40 Complemento Leche (Plan 1000 Días): $56.897,00

$56.897,00 Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250,00

$72.250,00 Total de bolsillo percibido: $249.825,40

Qué hacer si el menor tiene la edad pero el pago no aparece acreditado

Si un niño de hasta 3 años no tiene reflejado el pago del adicional en la liquidación de agosto, suele deberse a inconsistencias en la base de datos de la ANSES respecto al vínculo familiar o la falta de documentación acreditada.

Para solucionar este inconveniente, el titular puede:

Revisar datos filiatorios: constatar que la partida de nacimiento y los DNI de los integrantes del grupo familiar figuren correctamente en la plataforma digital.

constatar que la partida de nacimiento y los DNI de los integrantes del grupo familiar figuren correctamente en la plataforma digital. Carga virtual: adjuntar los documentos escaneados a través del canal de Atención Virtual de ANSES.

adjuntar los documentos escaneados a través del canal de de ANSES. Turno presencial: solicitar una cita en la oficina del organismo más cercana para presentar la documentación física, regularizar el padrón y gestionar el cobro de los retroactivos correspondientes.

Fechas de cobro: días de pago del extra de la AUH en agosto de 2026

La transferencia de este adicional se realiza en la misma jornada estipulada para la cobro de la asignación por hijo: