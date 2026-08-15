Becas Progresar: ANSES abrió la segunda convocatoria de inscripción, montos y requisitos

Requisitos económicos y límites de ingresos familiares

La evaluación también contempla la situación económica del hogar. Para acceder a la prestación, la suma de los ingresos del estudiante y de los integrantes de su grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

El cálculo se realiza sobre la información disponible al momento de procesar la solicitud.

Existe una excepción para los jóvenes que sean titulares de una Pensión No Contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478. En esos casos, no se aplica el límite general de ingresos familiares.

Cuánto se cobra por la Beca Progresar en 2026

El importe establecido para Progresar Obligatorio es de $35.000 mensuales. La duración máxima para quienes sean seleccionados en esta segunda etapa será de seis meses, siempre que continúen reuniendo las condiciones exigidas.

Para recibir las acreditaciones, el beneficiario debe disponer de un CBU bancario o CVU de una billetera virtual a su nombre.

La modalidad de pago no implica que toda la suma quede disponible inmediatamente. El programa contempla una porción que se mantiene reservada y cuya entrega está vinculada con la acreditación posterior de las obligaciones educativas.