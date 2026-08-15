Becas Progresar: ANSES abrió la segunda convocatoria de inscripción, montos y requisitos
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En agosto, tras el aumento del 1,9% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Quiénes pueden anotarse en la segunda convocatoria
La convocatoria está destinada a estudiantes del nivel secundario que necesiten completar su formación obligatoria. Los postulantes deben tener entre 16 y 24 años cumplidos al cierre de la inscripción y mantener una regularidad académica activa.
Respecto de la nacionalidad, pueden solicitarla los argentinos nativos o naturalizados. También extranjeros que acrediten un mínimo de dos años de residencia legal en la Argentina.
También se exige contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según corresponda por la edad del estudiante.
Requisitos económicos y límites de ingresos familiares
La evaluación también contempla la situación económica del hogar. Para acceder a la prestación, la suma de los ingresos del estudiante y de los integrantes de su grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
El cálculo se realiza sobre la información disponible al momento de procesar la solicitud.
Existe una excepción para los jóvenes que sean titulares de una Pensión No Contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478. En esos casos, no se aplica el límite general de ingresos familiares.
Cuánto se cobra por la Beca Progresar en 2026
El importe establecido para Progresar Obligatorio es de $35.000 mensuales. La duración máxima para quienes sean seleccionados en esta segunda etapa será de seis meses, siempre que continúen reuniendo las condiciones exigidas.
Para recibir las acreditaciones, el beneficiario debe disponer de un CBU bancario o CVU de una billetera virtual a su nombre.
La modalidad de pago no implica que toda la suma quede disponible inmediatamente. El programa contempla una porción que se mantiene reservada y cuya entrega está vinculada con la acreditación posterior de las obligaciones educativas.
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