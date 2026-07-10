Aumentan los peajes hacia la costa atlántica en la previa a las vacaciones de invierno
Desde la Provincia aseguraron que las actualizaciones en los peajes están financiando las obras que se están realizando en las rutas bonaerenses.
En la previa del inicio de las vacaciones de invierno, viajar en auto a los distintos destinos de la costa atlántica será más caro. Es que desde este viernes subieron un 6,71% los peajes que forman parte del Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia).
Así quedó plasmado en la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que determinó nuevos valores para los peajes de las rutas que conectan con los principales destinos turísticos de la provincia.
Entre los considerandos de la medida el gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que "la empresa concesionaria propuso realizar una actualización trimestral tomando como base el Coeficiente de Variación Tarifaria, llamado CVT, metodología que considera los siguientes componentes: 55% del Índice de Salarios para trabajadores registrados publicados por el Indec, 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.
“La actualización del cuadro tarifario propuesto aparece como una medida necesaria atento a los niveles de inflación sufridos en el curso del corriente año, y especialmente luego de la última actualización en febrero”, agregan.
Desde la cartera de Infraestructura y Servicios públicos bonaerense explicaron: “Las actualizaciones están financiando todas las obras que se están haciendo desde 2024. Entre ellas se encuentran la repavimentación a nuevo de la Ruta 2, el tercer y cuarto carril de la Autopista Buenos Aires- La Plata, la transformación en autovía de más de 70 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita y la puesta en valor de la Ruta 6″.
Indicaron que Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) cuenta con un plan de intervenciones para el periodo 2024-2027, que contempla 25 obras y proyectos, a partir de una inversión estimada de 354.481 millones de pesos, con los que se ejecutarán mejoras en 786 km de las rutas, autopistas y autovías bajo su concesión.
Para los autos, el esquema tarifario en los peajes de las principales rutas hacia la Costa Atlántica presenta los siguientes valores: en las estaciones de Samborombón y Maipú, ubicadas sobre la Ruta 2, el costo es de 7.900 pesos. La misma cifra rige para el peaje de La Huella, en la Ruta 11.
En tanto, en Mar Chiquita, también sobre la Ruta 11, la tarifa es de 3.700 pesos, mientras que en General Madariaga, sobre la Ruta 74, el valor asciende a 3.300 pesos.
Para quienes cuentan con el sistema TelePASE, los importes se reducen levemente: Samborombón, Maipú y La Huella quedan en 7.856,80 pesos; Mar Chiquita en 3.614,12 pesos, y General Madariaga en 3.299,84 pesos.
Además, siguen en vigencia las tarifas bonificadas para la temporada baja. El beneficio rige desde las 12 del lunes hasta las 12 del viernes, y no se aplica durante feriados ni fines de semana largos. En esos casos, se cobrará la tarifa básica desde las 12 del último día hábil previo hasta las 12 del primer día hábil posterior.
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