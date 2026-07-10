Aumentan los peajes hacia la costa atlántica en la previa a las vacaciones de invierno

Indicaron que Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) cuenta con un plan de intervenciones para el periodo 2024-2027, que contempla 25 obras y proyectos, a partir de una inversión estimada de 354.481 millones de pesos, con los que se ejecutarán mejoras en 786 km de las rutas, autopistas y autovías bajo su concesión.

Para los autos, el esquema tarifario en los peajes de las principales rutas hacia la Costa Atlántica presenta los siguientes valores: en las estaciones de Samborombón y Maipú, ubicadas sobre la Ruta 2, el costo es de 7.900 pesos. La misma cifra rige para el peaje de La Huella, en la Ruta 11.

En tanto, en Mar Chiquita, también sobre la Ruta 11, la tarifa es de 3.700 pesos, mientras que en General Madariaga, sobre la Ruta 74, el valor asciende a 3.300 pesos.

Para quienes cuentan con el sistema TelePASE, los importes se reducen levemente: Samborombón, Maipú y La Huella quedan en 7.856,80 pesos; Mar Chiquita en 3.614,12 pesos, y General Madariaga en 3.299,84 pesos.

Además, siguen en vigencia las tarifas bonificadas para la temporada baja. El beneficio rige desde las 12 del lunes hasta las 12 del viernes, y no se aplica durante feriados ni fines de semana largos. En esos casos, se cobrará la tarifa básica desde las 12 del último día hábil previo hasta las 12 del primer día hábil posterior.