En vivo y en directo: la "guarangada" con la que Georgina Barbarossa entró "como un caballo"
Así calificó la conductora al chiste de un usuario de redes sociales que consultó a un médico sobre los problemas cardiovaculares en el Mundial 2026.
Ningún programa de la inefable televisión argentina puede permanecer ajeno al Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá; ni siquiera aquellos que nada tienen que ver con el deporte y mucho menos con el fútbol.
Cada uno le busca el ángulo para abordar el magno evento y en ‘A la Barbarossa’ le encontraron el suyo, vinculado a una supuesta multiplicación de infartos entre argentinos que ven los partidos por televisión. Y, de ser así, no es para menos: el disputado ante Egipto puede tomarse como ejemplo de un encuentro literalmente infartante…
En concreto, el médico Fernando Cichero, especialista en cirugía cardiovascular y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández, fue el invitado por la producción de Giorgina para dar su opinión sobre los efectos de la tensión futbolística sobre la salud de los hinchas, especialmente sobre los más fanáticos de La Scaloneta.
Y los televidentes pudieron hacer sus consultas vía las redes sociales, citando el hashtag pertinente. Como en tantas otras ocasiones, la producción que invitó al especialista también cayó en la trampa de usuarios bromistas e hizo que la conductora y su panel entraran “como un caballo” a la “guarangada”, al decir de Barbarossa.
Fue un usuario de X quien este jueves por la mañana ganó cierta fama al hacer su consulta al médico invitado, que por cierto fue el primero en sonreír al escuchar el texto y la evidente broma que contenía, que nadie filtró antes de ponerla al aire.
“Doctor, esperemos que este partido lo veamos un poco más tranquilos! En ambos partidos me sentí mareado y con cosquilleos en brazo y pierna izquierda. Un doctor amigo me ha recomendado Tentramitrozon para que tome, pero no estoy seguro”, publicó el bromista.
Y su lectura provocó un geste enigmático de los presentes hasta que se dieron cuenta de que el “medicamento” recomendado no era más que “una guarangada”, como la calificó la conductora mientras exhibía un gesto de incredulidad seguido de cómico estupor ante las carencias mostradas por quienes debían filtrar esos mensajes.
Así se generó otro momento insólito de nuestra insólita televisión…
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