En vivo y en directo: la "guarangada" con la que Georgina Barbarossa entró "como un caballo"

“Doctor, esperemos que este partido lo veamos un poco más tranquilos! En ambos partidos me sentí mareado y con cosquilleos en brazo y pierna izquierda. Un doctor amigo me ha recomendado Tentramitrozon para que tome, pero no estoy seguro”, publicó el bromista.

Y su lectura provocó un geste enigmático de los presentes hasta que se dieron cuenta de que el “medicamento” recomendado no era más que “una guarangada”, como la calificó la conductora mientras exhibía un gesto de incredulidad seguido de cómico estupor ante las carencias mostradas por quienes debían filtrar esos mensajes.

Así se generó otro momento insólito de nuestra insólita televisión…