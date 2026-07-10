Salarios licuados: cuánto necesitó en junio un familia en la Ciudad de Buenos Aires para no caer en la pobreza

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia, para una familia tipo en la Ciudad quedó en junio en 858.407 pesos.

Las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad de Buenos Aires subieron 1,77% cada una en junio, es decir que avanzó apenas por debajo de la inflación en el sexto mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 1,8%.

El organismo estadístico porteño precisó además que, en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en 1.193.291 pesos durante junio de 2025 a 1.577.314 pesos en el mismo mes del actual calendario. En tanto, la línea de indigencia avanzó de 639.029 pesos a 858.407 pesos.

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Estratos según ingresos

De acuerdo con el último informe del Idecba, los estratos sociales según los ingresos familias en junio pasado quedaron de la siguiente manera: