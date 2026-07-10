Salarios licuados: cuánto necesitó en junio un familia en la Ciudad de Buenos Aires para no caer en la pobreza
Merced de la política de ajuste de Milei y Caputo, los salarios siguen sin poder seguirle el ritmo a la inflación y los presupuestos familiares se degradan.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de los salarios una de las patas clave de su plan de desinflación. En ese camino se derrumbó el consumo y el impacto en la economía y el empleo son muy duros: cerca de 30 mil empresas cerraron, la mayor parte de ellas pymes, y se destruyeron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales.
Esta política golpeó de lleno en las líneas de flotación de las economías familiares cuyos ingresos no logran seguirle el ritmo a la inflación y deben modificar hábitos de consumo e incluso endeudarse para cubrir los gastos básicos de supervivencia.
Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), en junio las canastas que marcan los umbrales por debajo de los cuales se caen en la pobreza y la indigencia crecieron apenas por debajo del nivel de inflación general.
Así, las familias que viven en el distrito más rico del país necesitaron el mes pasado ingresos de al menos de 1.577.314 pesos para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y así no caer en la pobreza. Un dato clave: la CBT no prevé el gasto que implica el alquiler de la vivienda por lotanto este número aplica solo a quienes son propietarios.
En tanto una familia porteña que obtuvo ingresos en junio por al menos 2.493.587 quedó incluida dentro de la clase media (siempre, sin tener en cuenta el gasto del alquiler de una vivienda).
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia, para una familia tipo en la Ciudad quedó en junio en 858.407 pesos.
Las canastas que se utilizan para determinar la línea de la pobreza e indigencia en la Ciudad de Buenos Aires subieron 1,77% cada una en junio, es decir que avanzó apenas por debajo de la inflación en el sexto mes del año, que en el territorio porteño escaló hasta el 1,8%.
El organismo estadístico porteño precisó además que, en relación con un año atrás, la línea de pobreza pasó de estar en 1.193.291 pesos durante junio de 2025 a 1.577.314 pesos en el mismo mes del actual calendario. En tanto, la línea de indigencia avanzó de 639.029 pesos a 858.407 pesos.
Estratos según ingresos
De acuerdo con el último informe del Idecba, los estratos sociales según los ingresos familias en junio pasado quedaron de la siguiente manera:
- En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). Tienen ingresos totales de hasta 858.406,87 pesos.
- En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. Cuentan con un total de ingresos entre 858.406,88 y 1.577.313,83 pesos.
- No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Registran ingresos totales entre 1.577.313,84 y 1.994.869,73 pesos.
- Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre 1.994.869,74 y 2.493.587,17 pesos.
- Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde 2.493.587,18 hasta 7.979.478,95 pesos al mes.
- Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de 7.979.478,96 pesos en adelante.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario