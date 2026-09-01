El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y un feriado cortará la semana en Buenos Aires.

Lomas de Zamora tendrá un feriado que cortará semana

El próximo 10 de septiembre (cae jueves) será una jornada de descanso para los habitantes de Lomas de Zamora a raíz de su aniversario fundacional. Si bien no configurará un fin de semana largo, este día no laborable -al menos para las dependencias estatales y bancarias- significará un corte de semana tan anhelado como necesario.