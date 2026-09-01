El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y un feriado cortará la semana en Buenos Aires
El Gobierno bonaerense volvió a establecer las jornadas de descanso comunales y un municipio se verá beneficiado en los próximos días.
La administración que encabeza Axel Kicillof dejó oficializado el esquema de feriados bonaerenses para el cierre del mes. La medida determina la suspensión de actividades en las dependencias del Estado provincial y en las entidades bancarias oficiales correspondientes al distrito que celebra su aniversario.
Lomas de Zamora tendrá un feriado que cortará semana
El próximo 10 de septiembre (cae jueves) será una jornada de descanso para los habitantes de Lomas de Zamora a raíz de su aniversario fundacional. Si bien no configurará un fin de semana largo, este día no laborable -al menos para las dependencias estatales y bancarias- significará un corte de semana tan anhelado como necesario.
Cabe señalar esta es la fecha en que se conmemora el aniversario fundacional de Lomas de Zamora porque el 10 de septiembre del año 1861 se promulgó la Ley Provincial N° 336, norma que creó oficialmente el Partido Judicial de Campaña de las Lomas de Zamora.
De manera que la semana entrante tendrá un color distinto para quienes ejercen sus labores en este tipo de ámbitos.
El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y hay feriado en Lomas de Zamora
El Ministerio de Gobierno bonaerense hizo oficial el esquema de asuetos y jornadas no laborables de septiembre 2026 a través de la Resolución Nº 418/2026, refrendada por Carlos Bianco y difundida en el boletín normativo provincial el pasado 27 de agosto.
Los aspectos centrales de la disposición establecen:
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Sector público y banca estatal: Cese de actividades laborales en la Administración Pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión al descanso será de carácter facultativo para los sectores industrial, comercial y demás actividades particulares.
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