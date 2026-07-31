Aumentos en las boletas de luz y gas: el Gobierno confirmó los nuevos cuadros tarifarios para el AMBA
El Gobierno oficializó los aumentos en los servicios de luz y gas desde agosto. Los nuevos cuadros afectarán a los usuarios del AMBA.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad formalizó las nuevas escalas tarifarias que regirán a partir del 1° de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Estas variaciones impactarán en las boletas de los usuarios residenciales y comercios, reflejando aumentos que rondarán el 2% para los servicios de electricidad y gas natural en la región.
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Aumentos de luz: cuánto subirán Edenor y Edesur
Las nuevas tarifas eléctricas fueron oficializadas mediante las Resoluciones 374/2026 y 375/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Según la normativa expedida por el organismo regulador, los clientes de Edenor sufrirán un ajuste promedio del 1,78% por la actualización del Costo Propio de Distribución, mientras que los de Edesur tendrán una suba promedio del 1,71%.
A su vez, la medida sostiene el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, manteniendo las diferencias tarifarias según los niveles de ingreso y consumo. La resolución fijó además el Valor Agregado de Distribución en $69,394 para Edenor y en $63,540 para Edesur.
Cómo aplicarán las nuevas tarifas de gas en Metrogas y Naturgy
En cuanto al servicio de gas natural, el ente regulador habilitó los nuevos cuadros para Metrogas y Naturgy BAN. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidio de Metrogas en la categoría R1, el cargo fijo mensual será de $4.350,12 en la Ciudad de Buenos Aires y de $5.023,67 en la provincia de Buenos Aires, con cargos variables de $155,74 y $157,32 por metro cúbico.
Para Naturgy BAN, el cargo fijo partirá desde $4.350,12 para los niveles iniciales hasta alcanzar $103.928,59 en las categorías de mayor consumo, fijando el cargo variable en $208,66 por metro cúbico. En todos los casos, las boletas deberán detallar de forma clara el Precio Anual Uniforme y las bonificaciones vigentes.
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