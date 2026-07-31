Aumentos en las boletas de luz y gas: el Gobierno confirmó los nuevos cuadros tarifarios para el AMBA

Cómo aplicarán las nuevas tarifas de gas en Metrogas y Naturgy

En cuanto al servicio de gas natural, el ente regulador habilitó los nuevos cuadros para Metrogas y Naturgy BAN. En el caso de los usuarios residenciales sin subsidio de Metrogas en la categoría R1, el cargo fijo mensual será de $4.350,12 en la Ciudad de Buenos Aires y de $5.023,67 en la provincia de Buenos Aires, con cargos variables de $155,74 y $157,32 por metro cúbico.