El Gobierno postergó la suba de impuestos para morigerar el aumento de los combustibles
A través del Decreto 693/2026, el Ejecutivo aplicó solo un incremento parcial en los impuestos a los combustibles para amortiguar el impacto en las naftas.
El Gobierno nacional decidió diferir nuevamente la actualización integral de los impuestos a los combustibles para evitar un traslado directo de precios a los surtidores durante el mes de agosto. Mediante la publicación del Decreto 693/2026 en el Boletín Oficial, la Casa Rosada resolvió aplicar solo un ajuste parcial sobre la nafta y el gasoil.
Los nuevos valores para la nafta y el gasoil
De acuerdo con lo dispuesto por la normativa oficial, las modificaciones que comenzarán a regir a partir del 1° de agosto contemplan los siguientes incrementos impositivos fijos por litro:
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Naftas: la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) será de $10,572 por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) subirá $0,648.
Gasoil: el ajuste del ICL se fijó en $9,511 por litro y el gravamen ambiental aumentará $1,084. Asimismo, se sumarán $5,150 por el tratamiento diferencial vigente para la Patagonia, Patagones y Malargüe.
Con esta decisión, la Casa Rosada posterga hasta el 1° de septiembre el remanente correspondiente a las variaciones acumuladas de los años 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, dando continuidad a la política de diferimientos escalonados.
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Fundamentos oficiales y factores de precio en surtidor
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo fundamentó la medida en la necesidad de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La Ley 23.966 determina que ambos gravámenes deben ajustarse trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, pero la aplicación plena se ha venido administrando gradualmente para controlar el impacto inflacionario.
Desde el sector aclararon que la actualización tributaria no define de forma aislada el precio final en las estaciones de servicio. Las compañías petroleras evalúan de forma conjunta la cotización del barril de crudo, el tipo de cambio oficial, los valores de los biocombustibles y sus propios costos operativos antes de fijar las pizarras.
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