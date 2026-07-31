El Gobierno postergó la suba de impuestos para morigerar el aumento de los combustibles

Fundamentos oficiales y factores de precio en surtidor

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo fundamentó la medida en la necesidad de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La Ley 23.966 determina que ambos gravámenes deben ajustarse trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, pero la aplicación plena se ha venido administrando gradualmente para controlar el impacto inflacionario.