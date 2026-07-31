El cambio en el Banco Central con que Javier Milei quiere blindar a Santiago Bausili

Según el mandatario y con el objetivo de reducir la influencia política sobre la conducción del BCRA, para despedir a Bausili —para el caso— se necesitarán dos tercios del Senado y dos tercios Diputados, algo solo necesario para un juicio político a un Presidente, según establece la Constitución Nacional.

En cadena nacional, Milei justificó esta modificación en el régimen de remoción de autoridades en cambios "intempestivos" vinculados “a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria", dijo, lo que implicaría —según el mandatario— “estafar al sector privado mediante el señoreaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado".