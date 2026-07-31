El cambio en el Banco Central con que Javier Milei quiere blindar a Santiago Bausili
El Presidente diseñó cambios radicales en la carta orgánica de la entidad, entre los cuales aparece un requisito para la remoción de autoridades solo comparable al juicio político de un jefe de Estado.
Como ya se informó, Javier Milei anunció este jueves el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ratificando la vieja obsesión del mandatario con la entidad monetaria.
Entre los objetivos enunciados por cadena nacional, con el proyecto oficialista se pretende preservar el valor de la moneda al devolver al Central su rol de proteger el valor monetario, así prohíben de modo taxativo la financiación del Estado, abarcando al Tesoro Nacional, provincias, municipios y toda compra de títulos públicos en el mercado primario.
También limita de forma estricta el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez y se erradican cambios introducidos por la normativa de 2012 y se prohíbe para siempre la utilización de las polémicas "letras intransferibles".
Además, entre los ejes del proyecto presentado este jueves por el Presidente aparece el fortalecer la autonomía institucional del organismo; en concreto, Javier Milei pretende blindar a Santiago Bausili —soldado fiel del anarcocapitalismo— al frente de la entidad, más allá de los cambios en el signo político por devenir en el Gobierno.
Si bien se mantiene el mecanismo de designación de la autoridad del Central, se endurecen las condiciones para su remoción; en efecto, de aprobarse el proyecto se requerirán mayorías especiales en ambas cámaras legislativas.
Según el mandatario y con el objetivo de reducir la influencia política sobre la conducción del BCRA, para despedir a Bausili —para el caso— se necesitarán dos tercios del Senado y dos tercios Diputados, algo solo necesario para un juicio político a un Presidente, según establece la Constitución Nacional.
En cadena nacional, Milei justificó esta modificación en el régimen de remoción de autoridades en cambios "intempestivos" vinculados “a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria", dijo, lo que implicaría —según el mandatario— “estafar al sector privado mediante el señoreaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado".
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