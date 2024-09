Avellaneda: la bronca de un usuario por los tarifazos en la luz, el gas y el agua

El joven aseguró que su familia tiene bajos ingresos y no les alcanza para llegar a fin de mes y además se mostró indignado por el Gobierno que fue elegido por la mayoría de jóvenes. "No puedo creer que hayan convencido a pos pibes que estábamos mejor con políticas de 1.800"

"Decían que el ajuste lo iba a pagar la casta pero no, es lo mismo de siempre. Estos tipos nos vienen jodiendo desde hace años, no puede ser que sigamos permitiendo esto", dijo indignado. Y agregó: "El acceso a los servicios públicos no pueden tener estos precios".

reclamo edesur

Las subas en la luz: los nuevos precios

Lo cierto es que, con las subas aplicadas por la Secretaría de Energía, los usuarios de altos ingresos (N1), industrias y comercios de todo el país, pagarán, en promedio, el 72% del costo del gas y el 90,5% de la electricidad.

En tanto, los hogares de ingresos medios (N3) pagarán el 32% del valor del gas y el 40% de la generación eléctrica, mientas que los usuarios de bajos ingresos (N2), el 26% y 25%, respectivamente.

Los N3 y N2, a su vez, si superan la demanda de un bloque de consumo determinado, pagarán el costo de los N1 por el excedente.

El nuevo precio de referencia de la energía eléctrica para los usuarios residenciales de altos ingresos, comercios e industrias subirá de $58.596 el MWh a $61.526 (5%), aunque la Secretaría de Energía aclaró que el costo real sin subsidios es $68.016.

Esta medida busca evitar que la devaluación mensual y la inflación erosionen las fuertes actualizaciones tarifarias realizadas de la primera parte del año, que se aplicaron con el fin de bajar el gasto en subsidios.

Cuánto subieron las tarifas del gas

En dólares, los usuarios residenciales de ingresos altos, comercios e industrias pasarán a pagar un precio promedio del gas de US$ 3,45 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). Significa un aumento de 15 centavos de dólar ($143).

Los usuarios de ingresos bajos (N2) pagarán US$ 1,24 por un bloque de consumo subsidiado (antes era US$ 1,19) y US$ 3,45 por el excedente. Mientras que los usuarios de ingresos medios (N3), pagarán US$ 1,55 el consumo base (antes US$ 1,48) y los US$ 3,45 sobre el excedente.

Los N2 pagan el 36% del valor de referencia sobre un bloque de consumo y los N3, el 45%, lo que equivale a una bonificación de 64% y de 55%, respectivamente.