El papa León XIV llegó a Luján y fue recibido por Axel Kicillof en un cálido saludo

El broche de oro tras una agenda intensa

La llegada a Luján marca el cierre definitivo del itinerario pastoral de León XIV en el país, luego de haber cumplido compromisos de alta carga emotiva y social, como la multitudinaria vigilia con dos millones de jóvenes en el Monumento a los Españoles en Palermo y su visita previa a los internos del penal de Devoto.

Con la presencia de las máximas autoridades provinciales e institucionales, el Pontífice dio inicio a la celebración litúrgica que pone fin a su histórico paso por suelo argentino.