El papa León XIV llegó a Luján y fue recibido por Axel Kicillof en un cálido saludo
El papa León XIV llegó a la Basílica de Luján y fue recibido por Axel Kicillof, protagonizando un cálido y fraternal saludo ante miles de fieles.
En el tramo decisivo de su gira pastoral por la Argentina, el papa León XIV arribó este miércoles al mediodía a la Basílica de Luján, donde encabezará la histórica misa de clausura ante una multitud estimada en más de 2,5 millones de personas.
En su llegada al predio de la plaza Belgrano, el Sumo Pontífice fue recibido formalmente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizando un saludo cálido e histórico.
El mandatario provincial actuó como anfitrión institucional en el territorio bonaerense y le dio la bienvenida oficial a la capital nacional de la fe en un clima de marcado respeto y cordialidad, que contrastó con las tensiones políticas observadas en otros pasajes de la visita vaticana.
Un gesto de sintonía en el cierre de la gira del papa León XIV en la Argentina
Tras descender del vehículo que lo trasladó hacia la Basílica, León XIV estrechó la mano y dialogó brevemente con Kicillof, quien estuvo acompañado por parte de su gabinete y autoridades locales. El encuentro fue calificado por los cronistas presentes como un momento de fuerte contenido simbólico y amabilidad recíproca.
El mandatario bonaerense venía de integrar las primeras filas de la comitiva oficial junto a otros referentes como Sergio Massa y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en una jornada donde la multitud terminó por desbordar todas las previsiones de convocatoria.
El broche de oro tras una agenda intensa
La llegada a Luján marca el cierre definitivo del itinerario pastoral de León XIV en el país, luego de haber cumplido compromisos de alta carga emotiva y social, como la multitudinaria vigilia con dos millones de jóvenes en el Monumento a los Españoles en Palermo y su visita previa a los internos del penal de Devoto.
Con la presencia de las máximas autoridades provinciales e institucionales, el Pontífice dio inicio a la celebración litúrgica que pone fin a su histórico paso por suelo argentino.
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