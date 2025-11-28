Fueron a sacarse la foto de egresadas a la Plaza Moreno de La Plata y terminaron posando con Axel Kicillof
Las jóvenes estaban felices con sus respectivos títulos de educación superior, y como bonus se llevaron un recuerdo particular del día.
Dos mujeres fueron a la Plaza Moreno de La Plata a festejar su egreso de la universidad y, entre poses pintorescas, disfraces llamativos y un decorado icónico se llevaron la instantánea menos esperada: una foto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Las jóvenes, cuyos nombres aún no trascendieron, se egresaron de Arquitectura y del Profesorado de Educación Física, como se podía leer en los marcos que sostenían frente a la Catedral de La Plata, mientras cruzaban corriendo la calle para encontrarse con el mandatario provincial.
"¡Te milité todo!", se escuchó decir a una de las egresadas en el video que se volvió viral este viernes, en el que también quedó en claro que Axel Kicillof aprovechará toda oportunidad para posar sonriente ante la cámara, sobre todo en días en que tuvo que reacomodar su agenda legislativa.
Aunque logró que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires apruebe el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, el Gobernador deberá seguir negociar si quiere la Ley de Financiamiento que le permitirá tomar deuda por más de 3.000 millones de dólares para el año que viene.
Militante de la educación pública, Axel Kicillof logró un momento de felicidad con las egresadas que poco después le habrá servido para sacarse de la cabeza el asunto de la amenaza que obligó a cerrar este viernes la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
La comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata amaneció en vilo luego de que la Facultad de Artes dispusiera el cierre total de su sede y la suspensión de clases por una intimidación de una gravedad pocas veces vista. La decisión, adoptada a primera hora del día, obligó a frenar cualquier tipo de presencialidad y a poner en marcha los mecanismos internos de prevención mientras se evaluaba el alcance real del episodio.
