Fueron a sacarse la foto de egresadas a la Plaza Moreno de La Plata y terminaron posando con Axel Kicillof

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata amaneció en vilo luego de que la Facultad de Artes dispusiera el cierre total de su sede y la suspensión de clases por una intimidación de una gravedad pocas veces vista. La decisión, adoptada a primera hora del día, obligó a frenar cualquier tipo de presencialidad y a poner en marcha los mecanismos internos de prevención mientras se evaluaba el alcance real del episodio.

Embed