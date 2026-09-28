Axel Kicillof lanzó un préstamo de $50.000.000 para mejorar viviendas en Buenos Aires
El gobierno de Axel Kicillof anunció un nuevo préstamo del Banco Provincia para la compra de materiales de construcción en cuotas.
La administración bonaerense a cargo de Axel Kicillof habilitó líneas de préstamos del Banco Provincia para acompañar a las familias en sus proyectos habitacionales. A través de este programa digital, los usuarios podrán acceder a montos millonarios para refaccionar, ampliar o equipar sus hogares adquiriendo productos en distintos comercios adheridos.
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Cómo acceder a los préstamos y cuáles son los plazos de financiación
El programa, denominado "Préstamo Acá Materiales de Construcción", ofrece a los clientes de la banca pública montos de hasta $50.000.000, que pueden ser abonados en un plazo máximo de 72 cuotas con una tasa a partir del 55% anual. Además, la iniciativa cuenta con condiciones especiales para aquellas personas que perciben sus haberes a través de la entidad.
La operatoria se destaca por su agilidad, ya que se realiza de manera 100% remota. El interesado elige el comercio adherido, recibe una propuesta de financiamiento personalizada y acepta el crédito directamente desde la aplicación Cuenta DNI o desde el Home Banking BIP. El trámite no requiere presentar papeles de forma presencial y las cuotas se abonan mediante débito automático en cuenta.
El plan de financiación cuenta con más de 150 empresas adheridas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Los rubros disponibles permiten cubrir todo tipo de obras, abarcando desde insumos básicos, aberturas, sanitarios y pisos, hasta pinturerías, domótica, herrajes y piscinas.
Esta herramienta se suma al resto de la oferta crediticia provincial impulsada para fomentar el desarrollo económico y el acceso a la vivienda, que también incluye las líneas de créditos hipotecarios UVA para la adquisición de inmuebles y casas modulares.
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