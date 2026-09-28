Axel Kicillof lanzó un préstamo de $50.000.000 para mejorar viviendas en Buenos Aires

La operatoria se destaca por su agilidad, ya que se realiza de manera 100% remota. El interesado elige el comercio adherido, recibe una propuesta de financiamiento personalizada y acepta el crédito directamente desde la aplicación Cuenta DNI o desde el Home Banking BIP. El trámite no requiere presentar papeles de forma presencial y las cuotas se abonan mediante débito automático en cuenta.