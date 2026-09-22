Axel Kicillof se reunió con inversores en Nueva York y criticó que Milei "desperdicia el nuevo orden mundial"
El Gobernador bonaerense mantuvo un encuentro con ejecutivos de veinte empresas y referentes de diversos sectores productivos.
En el marco de su gira oficial por los Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una serie de actividades en la ciudad de Nueva York con eje en la atracción de inversiones, la producción y el posicionamiento político frente a la administración central.
Acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López, el mandatario provincial mantuvo un cónclave con representantes de fondos y de una veintena de empresas interesadas en el desarrollo e infraestructura bonaerense.
Durante la reunión —que nucleó a referentes de los sectores energético, minero, petrolero, biotecnológico, de comercialización de granos y de servicios tecnológicos—, Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico nacional.
El Gobernador lamentó que el contexto internacional actual y las condiciones del nuevo orden mundial "estén siendo desperdiciadas por las decisiones que toma Milei y por un gobierno nacional que no tiene un plan concreto de desarrollo".
Axel Kicillof en Nueva York: críticas al RIGI y debate sobre el futuro de la democracia en The New School
En el intercambio con el sector empresario, el titular del Ejecutivo bonaerense fijó postura en torno al esquema de grandes inversiones, marcando diferencias con la normativa impulsada por la Casa Rosada. Respecto al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), Kicillof advirtió: "Necesitamos una política industrial que no pondere un sector sobre otro, sino que abarque a grandes y pequeñas empresas que generen empleo de calidad y que contemplen el cuidado del ambiente y nuestros recursos naturales".
La agenda oficial en suelo estadounidense continuó por la tarde en el ámbito académico. Kicillof participó de una conferencia magistral en la prestigiosa universidad The New School, convocada bajo el lema "América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado", un evento organizado por el Observatorio de América Latina (OLA).
De las actividades institucionales también formaron parte el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, consolidando la comitiva provincial en territorio norteamericano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario