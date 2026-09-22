Axel Kicillof se reunió con inversores en Nueva York y criticó que Milei "desperdicia el nuevo orden mundial"

La agenda oficial en suelo estadounidense continuó por la tarde en el ámbito académico. Kicillof participó de una conferencia magistral en la prestigiosa universidad The New School, convocada bajo el lema "América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado", un evento organizado por el Observatorio de América Latina (OLA).

De las actividades institucionales también formaron parte el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini, consolidando la comitiva provincial en territorio norteamericano.