Ayuda social de ANSES para desempleados: activan un pago para fines de agosto
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.
A quién le corresponde la Prestación por Desempleo de agosto
El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron desempleados en distintas situaciones:
- Despedido sin causa justa
- Finalización de contrato
- Quiebre o cierre de la empresa
- Renuncia por causas justificadas
Para acceder es necesario cumplir con aportes previos:
- Permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos 3 años.
- Eventuales o de temporada: mínimo 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
Cuál es el monto de la Prestación por Desempleo en agosto
El valor no es igual para todos los casos. La prestación se calcula en base al 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites establecidos que están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:
- Monto mínimo: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.
- Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.
Cuándo cobro la Prestación por Desempleo en agosto
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
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