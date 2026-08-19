Atención jubilados: la guía clave de ANSES para ahorrar en locales adheridos
La propuesta incluye descuentos en supermercados, farmacias y otros rubros, además de promociones que pueden combinarse con las ofrecidas por los bancos.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES cuentan con diferentes alternativas para reducir algunos de sus gastos cotidianos. Una de ellas es el programa de beneficios que permite acceder a promociones en comercios adheridos de distintos puntos de la Argentina.
La iniciativa alcanza a más de 7.000 establecimientos y cerca de 12.000 puntos de venta distribuidos en el país. De esta manera, los beneficiarios pueden encontrar oportunidades para ahorrar no solamente en alimentos, sino también en productos vinculados con la salud, el cuidado personal y otros consumos habituales.
Entre los establecimientos incluidos aparecen importantes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar. La red también contempla farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios pertenecientes a otros sectores.
Por eso, antes de realizar una compra es conveniente revisar qué locales participan, qué días se encuentra vigente cada promoción y cuáles son sus condiciones, ya que los porcentajes y modalidades pueden variar.
Cómo es el descuento de ANSES en supermercados y farmacias
En los supermercados adheridos, las promociones contemplan descuentos que parten del 10%, aunque determinados productos o establecimientos pueden ofrecer porcentajes superiores. También existen beneficios específicos para categorías como artículos de limpieza y productos de perfumería.
La forma en la que se aplica el ahorro depende de cada comercio. En algunos casos, la bonificación se descuenta automáticamente al momento de realizar el pago, mientras que en otros funciona mediante un reintegro que posteriormente se acredita en la cuenta correspondiente.
Por este motivo, antes de comprar es importante verificar el porcentaje disponible, los días habilitados y los posibles topes de reintegro. Esto permite organizar las compras y aprovechar de mejor manera las promociones vigentes.
A su vez, los jubilados y pensionados pueden encontrar beneficios adicionales ofrecidos por distintas entidades bancarias, que pueden incluir devoluciones de dinero, descuentos extra, cuotas sin interés y promociones especiales durante ciertos días de la semana. Las condiciones dependen del banco, el comercio y el medio de pago utilizado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario