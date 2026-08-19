Atención jubilados: la guía clave de ANSES para ahorrar en locales adheridos

La forma en la que se aplica el ahorro depende de cada comercio. En algunos casos, la bonificación se descuenta automáticamente al momento de realizar el pago, mientras que en otros funciona mediante un reintegro que posteriormente se acredita en la cuenta correspondiente.

Por este motivo, antes de comprar es importante verificar el porcentaje disponible, los días habilitados y los posibles topes de reintegro. Esto permite organizar las compras y aprovechar de mejor manera las promociones vigentes.

A su vez, los jubilados y pensionados pueden encontrar beneficios adicionales ofrecidos por distintas entidades bancarias, que pueden incluir devoluciones de dinero, descuentos extra, cuotas sin interés y promociones especiales durante ciertos días de la semana. Las condiciones dependen del banco, el comercio y el medio de pago utilizado.