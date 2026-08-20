 Liquidaciones familiares de ANSES: las pautas para acceder al beneficio extraordinario por hijo

Para solicitar esta prestación económica, es necesario demostrar el vínculo con la persona fallecida y presentar la documentación correspondiente. También se debe acreditar tanto las circunstancias en las que ocurrió el hecho como la condición de quien solicita el beneficio.

Entre las condiciones para acceder se exige ser argentino o cumplir con el período de residencia establecido por la legislación. A su vez, el femicidio o homicidio por violencia de género que dio lugar a la reparación debe haber ocurrido dentro del territorio argentino.

Cuánto paga ANSES en agosto de 2026

En agosto de 2026, la reparación económica de ANSES alcanza los $419.775,93 por mes para cada persona que reúna los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

El valor de la prestación está determinado en función del haber mínimo jubilatorio, por lo que cualquier modificación en la jubilación mínima también impacta de manera directa sobre el monto que reciben los beneficiarios.

Cuando en una misma familia hay más de un hijo que cumple con las condiciones, la reparación económica se liquida de forma individual, por lo que cada beneficiario puede percibir el importe correspondiente.

Es compatible con AUH y SUAF

La reparación económica de ANSES puede recibirse junto con otras prestaciones, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones exigidas en cada caso.

Entre los beneficios que pueden ser compatibles se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del SUAF. Además, cuando corresponde, también puede combinarse con programas sociales como la Prestación Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Esto significa que obtener esta reparación económica no supone automáticamente dejar de cobrar otras ayudas que ya forman parte de los ingresos del grupo familiar.

Cómo solicitar el beneficio de ANSES

El pedido de la prestación se gestiona de manera online mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Allí, la persona solicitante debe completar el procedimiento y adjuntar la documentación requerida.

Entre los documentos necesarios se encuentra la información que permita comprobar la identidad del beneficiario, el vínculo con la persona fallecida y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

También se debe incorporar documentación vinculada con la causa judicial, ya que esta información permite verificar que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley 27.452, que regula el régimen de reparación económica.